Reforma histórica en Granadero Baigorria: ponen en valor el Centro de Salud San Fernando

El Ministerio de Salud de Santa Fe avanza con una reforma integral del Centro de Salud San Fernando en Granadero Baigorria, una obra que demandará más de seis meses de trabajo y una inversión cercana a los 180 millones de pesos. La intervención forma parte de un plan provincial para fortalecer y modernizar la red de atención primaria, con mejoras estructurales, equipamiento y conectividad que permitirán optimizar la atención a los vecinos.