Reforma histórica en Granadero Baigorria: ponen en valor el Centro de Salud San Fernando
El Ministerio de Salud de Santa Fe avanza con una reforma integral del Centro de Salud San Fernando en Granadero Baigorria, una obra que demandará más de seis meses de trabajo y una inversión cercana a los 180 millones de pesos. La intervención forma parte de un plan provincial para fortalecer y modernizar la red de atención primaria, con mejoras estructurales, equipamiento y conectividad que permitirán optimizar la atención a los vecinos.
Las obras se ejecutan en el marco de un plan estratégico de transformación de los centros de atención primaria en todo el territorio provincial.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe avanza con una reforma integral en el Centro de Salud San Fernando, ubicado en Granadero Baigorria, con el objetivo de renovar completamente sus instalaciones. Las obras se ejecutan en el marco de un plan estratégico de transformación de los centros de atención primaria en todo el territorio provincial.
Durante una recorrida por el efector, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó el ritmo de las tareas y señaló:
Las obras se ejecutan en el marco de un plan estratégico de transformación de los centros de atención primaria en todo el territorio provincial.
"Vinimos en septiembre a la licitación y hoy regresamos para ver cómo estaba la obra; la verdad es que me sorprende. Sabemos que lleva tiempo, pero esta intervención hace casi un centro de salud a nuevo y eso es lo que queríamos". Además, agradeció al intendente local, Adrián Maglia, por la disposición de espacios para facilitar los trabajos.
Mejoras para el San Fernando
Por su parte, el director provincial de Arquitectura del Ministerio de Salud, Lisandro Vaccaro, explicó que la gestión provincial tiene como eje primordial atender las necesidades del primer nivel de atención.
"El año pasado invertimos más de 500 millones de pesos y este año vamos a superar los 1.000 millones. Tenemos intervenciones de mantenimiento y otras, como las de este centro de salud, que son integrales", detalló el director.
Vaccaro precisó que las tareas en el San Fernando están planificadas para un plazo de más de seis meses, con una inversión aproximada de 180 millones de pesos que podrá ampliarse según los requerimientos de la obra.
Las reformas incluyen la pintura exterior e interior, reparaciones de humedad en cimientos y grietas en los cielorrasos, y el reemplazo de pisos, instalaciones sanitarias, eléctrica y de datos.
Se realizará la colocación de nuevas puertas y ventanas para accesibilidad a consultorios y espacios adaptados, además de la colocación de rejas de seguridad y la instalación de muebles fijos y mobiliario para consultorios y espacios de trabajo. El efector, además, contará con conexión a la fibra óptica provincial y la informatización completa de su funcionamiento.
Las obras se ejecutan en el marco de un plan estratégico de transformación de los centros de atención primaria en todo el territorio provincial.
Asimismo, los espacios de enfermería, vacunatorio y office contarán con ventilación natural y nueva iluminación.
Para una atención cercana
En tanto, el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, valoró el apoyo del Gobierno de Santa Fe para concretar una mejora esperada por la comunidad.
"Estamos muy contentos y queremos agradecerle a la ministra y a nuestro gobernador, porque contar con un espacio en mejores condiciones es parte de hacer vivir a la gente muchísimo mejor", expresó el mandatario local.
Maglia recordó que "esta es una obra que estuvo demorada muchísimos años y era muy necesaria. El estado de este centro era muy precario y la población de Baigorria creció mucho, superando los 70.000 habitantes".
Además, subrayó que la puesta en valor permitirá que los vecinos reciban atención de calidad cerca de sus hogares, evitando traslados innecesarios y descomprimiendo la demanda del hospital regional.
La intervención en el Centro de Salud San Fernando se suma al arreglo de los efectores San Miguel, Remanso Valerio y Lucia Lorenzo, reforzándose la calidad de atención de toda la red de primer nivel de Granadero Baigorria.
De la actividad participaron el subsecretario de Gestión Territorial Sur, Marcelo Krenz; la directora de la Región de Salud-Nodo Rosario, Rosa Dutto; y el coordinador de Atención Primaria de la Salud, Juan Pedro Bonifazzi, entre otros.