Música, feria y homenajes: Sastre se prepara para una jornada especial por el Día de la Mujer

La ciudad de Sastre se prepara para honrar a las mujeres con una jornada especial de celebración y encuentro. Este domingo 8 de marzo, la emblemática Plaza Independencia será el epicentro de los festejos en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Desde las 16 habrá un Paseo de Artesanos, Emprendedores y música en vivo. «Preparamos algo con lo que queremos agasajar a todas en una jornada muy particular», le dijo a este medio Marcela Marchese, secretaria de Cultura del Municipio de la ciudad de Sastre, quien adelantó: «Este mes habrá varios eventos con anclaje femenino»
Propuestas
La propuesta, organizada por el Ejecutivo de la cabecera del departamento San Martín, busca combinar el reconocimiento al rol de la mujer con un espacio de recreación para toda la familia sastrense. «Desde las 16 comenzarán los emprendedores.
Habrá más de 30, en su mayoría mujeres de la ciudad. Todo el Pase de Artesanos estará montado sobre Plaza Independencia, donde habitualmente se realizan los carnavales», especificaron desde la organización.
La programación para este domingo incluye actividades recreativas para que la comunidad disfrute de una tarde especial junto a las mujeres. Sobre el escenario principal se presentará Juli Retamoso con un espectáculo melódico para el público en general.
«Siempre, para esta ocasión, el show que traemos es siempre del género femenino», sostuvo Marchese.
Además, el Museo Municipal prepara junto a su tienda el lanzamiento del nuevo merchandising y una propuesta particular. «Se expondrán una serie de banners que dan cuenta de mujeres trabajadoras de la ciudad», adelantaron.
Un marzo con Memoria y Movimiento
Cabe destacar que esta actividad en Sastre se alinea con la agenda provincial denominada «Mes M», impulsada por el Gobierno de Santa Fe, que propone más de 100 eventos en todo el territorio santafesino bajo las consignas de Mujeres, Memoria y Movimiento.
En la localidad, instituciones como la Biblioteca Popular San Martín también se han sumado al mes de homenaje con ciclos de cine y muestras culturales que invitan a la reflexión colectiva.
«El lunes 9 habrá una actividad relacionada a este día», contaron desde el Área de Cultura y agregaron: «El 24 de marzo, junto a esta entidad, realizaremos el acto oficial Por la Memoria, Verdad y Justicia. El evento tendrá su anclaje a la mujer en este mes especial».