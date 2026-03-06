San Lorenzo: comenzaron las obras en el Hospital Granaderos a Caballos

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe puso en marcha este jueves las obras de refuncionalización del Hospital Granaderos a Caballos de San Lorenzo, con una primera etapa centrada en la reforma integral del área de guardia.
La intervención se concentra en la Guardia, para mejorar la infraestructura de atención de urgencias y emergencias y generar espacios más adecuados para el personal y usuarios.
La actividad fue encabezada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, junto a autoridades provinciales, locales y del efector.
Durante la recorrida, Ciancio destacó que la intervención forma parte de una planificación para fortalecer la capacidad de respuesta del hospital. “La primera intervención es en la guardia, un lugar sumamente necesario para lograr mayor funcionalidad en un hospital que necesitaba estas mejoras para seguir dando respuesta a los vecinos de la ciudad y de toda la región”, señaló.
La ministra explicó que el inicio de los trabajos se dio luego de reformular el proceso licitatorio. “Hubo demoras vinculadas a los presupuestos presentados por las empresas, pero hoy estamos en obra”, indicó, y valoró el esfuerzo del personal para sostener la atención durante la ejecución: “Quizás el usuario no lo perciba, pero es enorme el trabajo para que el hospital continúe funcionando con normalidad”.
Además, remarcó el proceso de transformación institucional que atraviesa el efector: “En los últimos meses hizo un cambio muy importante y se transformó en un hospital de puertas abiertas para recuperar el diálogo con la comunidad”.
La diputada provincial Silvana Di Stéfano valoró la presencia de la ministra y el avance del proyecto. “Para nosotros es un gran honor que esté en San Lorenzo. Estamos siempre en contacto por todo lo que sucede en la región y esta obra es muy importante para toda la zona”, señaló.
Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, remarcó la articulación entre los distintos niveles del Estado. “Para los sanlorencinos es muy importante contar con este hospital público en la ciudad. Desde el municipio también se han aportado recursos para acompañar su funcionamiento y dar respuesta a vecinos de San Lorenzo”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que el inicio de la obra permite “jerarquizar y poner en valor un hospital provincial que brinda atención a toda la región y sigue siendo clave para quienes encuentran respuesta en la salud pública”.
El proyecto fue elaborado por la Dirección Provincial de Arquitectura del Ministerio de Salud y contempla una inversión superior a los 223 millones de pesos. La obra fue licitada y es financiada por la cartera sanitaria.
Los trabajos incluyen mejoras en el ingreso ambulatorio, admisión y triage, enfermería, consultorios y baños públicos. Estas intervenciones permitirán optimizar el acceso, mejorar los espacios de espera e implementar el sistema de clasificación de pacientes para urgencias y emergencias.
El director provincial de Arquitectura, Lisandro Vaccaro, explicó que la primera etapa contempla recuperar el histórico ingreso de la guardia e incorporar servicios que actualmente no existen en ese sector. “Se van a generar baños públicos para este ingreso, que hoy no tenía, y nuevos espacios más cómodos para los usuarios, como una sala de espera”, detalló.
Además, recordó que el proyecto debió volver a licitarse para mejorar las condiciones económicas. “En la primera licitación las ofertas superaban casi un 50 % el presupuesto, por lo que se desestimó. Hoy estamos iniciando la obra, lo que demuestra la decisión de concretarla cuidando los recursos de los santafesinos”, afirmó.
El director del hospital, Andrés Lanaro, destacó el acompañamiento del Ministerio de Salud y el impacto que tendrá la obra en el funcionamiento del efector.
“Es un día muy importante para esta institución. La presencia de la ministra demuestra que el ministerio ha puesto el foco en este hospital y nos respalda en todo este proceso”, expresó.
Lanaro explicó que el área de guardia registra más de 45.000 atenciones anuales, por lo que se planificó el desarrollo de los trabajos para no interrumpir la atención. “Se atiende las 24 horas, todos los días del año, y estamos organizando el funcionamiento con nuestros equipos para sostener ese servicio durante la obra”, indicó.
Finalmente, sostuvo que las mejoras permitirán ordenar la circulación interna e incorporar nuevos espacios para la atención. “Además del área de triage, podremos generar sectores para pacientes que requieren aislamiento, algo que hoy el hospital no tiene. Creemos que será un salto de calidad muy importante”, concluyó.
De la actividad participaron también el subsecretario de Gestión Territorial Sur, Marcelo Krenz; la directora de la Región de Salud–Nodo Rosario, Rosa Dutto, entre otras autoridades.