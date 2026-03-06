En el inicio del ciclo lectivo 2026, el senador Felipe Michlig presidió un acto institucional en la escuela N° 716

En el marco del inicio del ciclo lectivo 2026, el senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, visitó la localidad de La Lucila, donde desarrolló una agenda institucional que incluyó la Escuela N° 716 “General José María Paz” y el Club Defensores de La Lucila.
En el establecimiento educativo, las autoridades fueron recibidas por la directora Vinina Prieto y las docentes María del Rosario Gretter y Melina Rocha, junto a la presidenta comunal Lidia Nievas.
En ese marco, se realizó la entrega de un aporte destinado al nivel inicial de la escuela y de un aire acondicionado split de 4.500 frigorías, solicitado por la comunidad educativa para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Contacto con los alumnos “disfrutando del primer día de clases”
Durante la actividad participaron alumnos de los niveles inicial y primario, y posteriormente se realizó una recorrida por las instalaciones del establecimiento, donde las autoridades conocieron el nuevo espacio destinado al nivel inicial y los avances en la obra de los nuevos sanitarios, ejecutada con fondos provenientes de distintos programas FANI gestionados oportunamente.
La bienvenida estuvo a cargo de la directora del establecimiento, y a continuación la docente María del Rosario Gretter agradeció especialmente los aportes recibidos, destacando el acompañamiento permanente del senador y del diputado, así como el trabajo conjunto con la comuna.
Por su parte, el diputado Marcelo González remarcó la importancia de la continuidad institucional y de gestión, deseó éxitos a la nueva conducción directiva y reafirmó el compromiso de seguir acompañando a las escuelas y a las comunidades del interior, “que muchas veces son invisibilizadas, pero donde hay familias y docentes que ponen el pecho todos los días”.
Aportes para el Club Defensores de La Lucila
En el mismo acto, se realizó la entrega de aportes destinados al Club Defensores de La Lucila, los cuales fueron recibidos por su presidente Daniel García.
Los fondos incluyeron un aporte de la Cámara de Senadores y un aporte de Ventanilla Única, destinados a acompañar la realización de un evento de destrezas criollas llevado a cabo durante el mes de enero.
Posteriormente, las autoridades visitaron la institución deportiva, donde recorrieron las obras que se encuentran en ejecución. Allí ya se concretó el recambio total del techo, obra realizada con fondos aportados por el senador y el diputado, y la ejecución del cielorraso e instalación eléctrica, financiadas a través del programa provincial “Alentar”.
En la etapa final, se prevén trabajos de pintura y se avanzará en las gestiones para la climatización integral del salón, con el objetivo de dotar al club de un espacio de primer nivel para toda la comunidad.
Gestiones para obras y conectividad vial
Durante su mensaje, el senador Felipe Michlig destacó que la comuna de La Lucila ya cuenta con 64 millones de pesos asignados en el marco del programa de Obras Menores, y señaló que se encuentra en curso un expediente de emergencia para atender las consecuencias de las intensas lluvias registradas recientemente, lo que permitirá agilizar nuevas intervenciones.
Asimismo, el legislador informó sobre una importante reunión mantenida con autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad, en la que se comenzó a trabajar en el estudio y proyecto del tramo de la Ruta Provincial N° 2, desde San Cristóbal hasta San Justo, atravesando localidades como Ñanducita, La Lucila, María Eugenia y Villa Saralegui.
En ese sentido, adelantó que, mientras se avanza con el proyecto, se fortalecerá la transitabilidad mediante obras de ripiado y alteos en sectores críticos.
Finalmente, Michlig agradeció el compromiso de los docentes y reafirmó su acompañamiento permanente a las instituciones educativas y comunitarias, destacando que “siempre vamos a estar al lado de ustedes, gestionando y tratando de dar la mejor respuesta”.