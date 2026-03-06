Incendio de un camión volcador en la zona norte de la ciudad
El foco ígneo se inició dentro del habitáculo de un Dodge 600 estacionado cerca de Blas Parera y Gorostiaga. Las llamas provocaron el estallido de vidrios y afectaron por completo el interior de la cabina.
El vehículo siniestrado es un Dodge 600. Foto: Gentileza
La madrugada del viernes volvió a sacudir la calma habitual del norte de la ciudad. Cuando el reloj marcaba las 5.25, una llamada de emergencia activó el despliegue del Cuartel Santa Fe de la Dirección General de Bomberos hacia la zona de avenida Blas Parera y Gorostiaga, donde vecinos alertaban por un foco de fuego en plena vía pública.
Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el incendio se desarrollaba en el interior de un camión volcador estacionado sobre Pasaje Santa Fe al 6100, en la acera oeste de la calle y con su frente orientado hacia el este. Se trataba de un Dodge 600 de color blanco, propulsado a diésel, que al momento del siniestro se encontraba sin ocupantes ni propietario en las inmediaciones.
El foco ígneo se concentraba principalmente dentro del habitáculo de la cabina, desde donde salían densas columnas de humo. De inmediato, los bomberos desplegaron una línea devanadera de la unidad concurrente y comenzaron las maniobras de extinción.
Riesgo de propagación
El trabajo demandó unos diez minutos de utilización de la bomba, tiempo suficiente para controlar el fuego y evitar que las llamas alcanzaran otras partes del vehículo o se propagaran hacia viviendas cercanas.
Las llamas destruyeron por completo la cabina del camión. Foto: Gentileza
Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Las llamas destruyeron por completo el interior de la cabina, provocaron el estallido de los vidrios y generaron un visible ampollamiento en la pintura de la carrocería, signos inequívocos de la intensidad que alcanzó el calor dentro del rodado.
Mientras los bomberos finalizaban las tareas de enfriamiento y verificación, en el lugar también se encontraba personal policial de la Patrulla de Acción Táctica (PAT), quienes brindaron apoyo preventivo en la zona.
Investigación en curso
Tras extinguir el incendio, se iniciaron las primeras tareas investigativas para determinar el origen del foco ígneo, aunque al momento del operativo no se encontraba el propietario del camión.
Con el escenario ya controlado y sin riesgo de reactivación del fuego, la dotación regresó al cuartel, dejando atrás un vehículo seriamente dañado y un nuevo episodio que ahora deberá esclarecerse.