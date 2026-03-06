#HOY:

Apareció un cráneo humano dentro de una bolsa en la costa de Chubut

Vecinos advirtieron un paquete roto cerca de una escollera y, al revisarlo, descubrieron restos óseos. La policía intervino y comenzó una investigación para determinar su origen.

Un cráneo humano fue hallado en la tarde del jueves en Playa Unión.Un cráneo humano fue hallado en la tarde del jueves en Playa Unión.
Un inquietante hallazgo generó conmoción en la tarde de este jueves en la localidad de Playa Unión, en la provincia de Chubut, cuando vecinos encontraron restos óseos humanos dentro de una bolsa de nylon en la zona de la escollera grande.

El descubrimiento se produjo cuando un grupo de personas que se encontraba en el lugar observó una bolsa rota sobre el sector costero. Al acercarse para verificar qué contenía, advirtieron que en su interior había un cráneo humano, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

El hallazgo en la escollera

El episodio ocurrió en Playa Unión, balneario ubicado a unos cinco kilómetros del centro de la capital chubutense. Según trascendió, los vecinos divisaron la bolsa de nylon y, al notar que estaba rasgada, detectaron que contenía restos humanos.

Un grupo de vecinos lo encontró dentro de una bolsa de nylon.Un grupo de vecinos lo encontró dentro de una bolsa de nylon.

La situación generó preocupación entre quienes estaban en el lugar, por lo que decidieron comunicarse con la Policía para informar lo sucedido.

Intervención policial

Tras recibir el alerta, efectivos policiales que prestan servicio en Playa Unión se trasladaron hasta el sitio del hallazgo. Allí comenzaron a desplegar un operativo para preservar la escena y evitar que el área fuera alterada.

El procedimiento incluyó el resguardo del sector donde apareció el cráneo, mientras se aguardaba la llegada de especialistas para continuar con las tareas correspondientes.

Pericias para determinar el origen

Durante la noche, la Policía del Chubut mantenía un operativo en la zona mientras se esperaban las actuaciones del personal de Criminalística.

Los especialistas realizarán las pericias necesarias para establecer el origen de los restos y avanzar en la investigación que permita determinar las circunstancias en las que el cráneo llegó hasta ese lugar.

Chubut


