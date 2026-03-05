Un niño de 9 años atacó con una tijera a sus compañeros dentro de un aula en Santa Fe

Un grave hecho de violencia escolar ocurrió este jueves por la mañana en la ciudad de Santa Fe, cuando un alumno de 9 años atacó a sus compañeros dentro del aula con una tijera, pero no provocó heridas .
Un grave hecho de violencia escolar ocurrió este jueves por la mañana en la ciudad de Santa Fe, cuando un alumno de 9 años atacó a sus compañeros dentro del aula con una tijera, pero no provocó heridas .
El episodio tuvo lugar en la Escuela San Antonio de Padua, situada en la intersección de J. J. Paso y Saavedra. De acuerdo con el reporte de la central de emergencias 911, el menor intentó agredir durante la jornada escolar.
Tras el llamado de alerta, un móvil del Comando Radioeléctrico se presentó en el establecimiento educativo para asistir en la situación. Poco después arribaron los padres del niño y una unidad sanitaria.
El menor fue derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde quedó bajo evaluación profesional.
El personal interviniente realizó las actuaciones de rigor en la Seccional Sur. Además, se dio aviso a las autoridades judiciales correspondientes, que avanzarán con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar los pasos a seguir en el marco del caso.
Ante el episodio, la conducción del establecimiento activó el protocolo de intervención del Equipo Socioeducativo, el dispositivo previsto para abordar situaciones de crisis y violencia en el ámbito escolar. La medida se articuló con las autoridades que tomaron conocimiento del hecho.
El niño permaneció contenido dentro de la escuela mientras se intentaba normalizar el cuadro. Con el correr de los minutos, se presentó un familiar responsable y el menor quedó bajo su cuidado, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.
En sede policial, el procedimiento fue incorporado a las actuaciones con una carátula inicial vinculada a “desorden”, a la espera de las diligencias y definiciones que adopten las autoridades competentes en el marco de la investigación.