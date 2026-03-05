Recreo: quedó libre el policía detenido por la muerte de su pareja

El suboficial perteneciente a la Policía de Acción Táctica (PAT) que permanecía detenido desde el miércoles de la semana pasada por la muerte de su pareja, quedó en libertad.
El suboficial de la PAT había sido privado de su libertad luego de que la madre de sus hijos falleciera por un disparo salido de su arma reglamentaria. Las pericias confirmaron que fue un suicidio.
Estuvo siete días privado de la libertad, mientras se intentaba esclarecer en qué circunstancias ocurrió la muerte de Antonella C., quien falleció a causa de un disparo en la cabeza. El mismo fue realizado con el arma reglamentaria del agente.
Dirige la investigación la fiscal Luciana Escobar Cello, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del MPA, quien solicitó la realización de una serie de medidas probatorias. Fuentes judiciales informaron que las pericias confirmaron la primera hipótesis de lo ocurrido, que se trató de un suicidio.
Antonella C. fue hallada muerta la tarde del 25 de febrero pasado en su casa de calle Hipólito Irigoyen al 1800, en el barrio Las Mercedes de Recreo. Tenía un disparo en la cabeza, que había sido efectuado con el arma reglamentaria de su pareja. Sus hijos de 1 y 3 años se encontraban en la vivienda.
Personal de la Comisaría 16 arribó al lugar pasadas las 19, luego de que el hombre comunicara que la joven se había quitado la vida, e indicara que luego del hecho él había manipulado el arma.
Personal del 107 constató el fallecimiento de la mujer, que se encontraba en el baño. A su lado, una bala. En el interior de un ropero encontraron la pistola marca Bersa, calibre 9mm, junto a su cargador y nueve cartuchos, que fue secuestrada.
Debido a las circunstancias en las que ocurrió el hecho, se activó el protocolo de femicidio y el policía quedó detenido mientras se realizaba una serie de pericias. Ya con los resultados de las mismas, la fiscalía dispuso la liberación del agente.