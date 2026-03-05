A la altura de Zavalla

Trágico choque entre camiones en la Ruta 33: un muerto y un herido grave

Un trágico accidente ocurrió este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Zavalla, donde dos camiones protagonizaron un choque frontal. Como consecuencia del violento impacto, un hombre de 34 años oriundo de Rosario perdió la vida, mientras que otra persona resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro de salud de la ciudad. El siniestro generó un importante operativo de emergencia y el corte total del tránsito en la zona.