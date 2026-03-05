Trágico choque entre camiones en la Ruta 33: un muerto y un herido grave

Este miércoles por la tarde se produjo un accidente fatal sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de la localidad de Zavalla. Según las primeras informaciones, dos camiones impactaron frontalmente y como consecuencia de ello un hombre perdió la vida.
Un trágico accidente ocurrió este miércoles por la tarde sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Zavalla, donde dos camiones protagonizaron un choque frontal. Como consecuencia del violento impacto, un hombre de 34 años oriundo de Rosario perdió la vida, mientras que otra persona resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro de salud de la ciudad. El siniestro generó un importante operativo de emergencia y el corte total del tránsito en la zona.
Este miércoles por la tarde se produjo un accidente fatal sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de la localidad de Zavalla. Según las primeras informaciones, dos camiones impactaron frontalmente y como consecuencia de ello un hombre perdió la vida.
Asimismo, otra persona tuvo que ser derivada a un centro asistencial rosarino con heridas de gravedad. Uno de ellos tenía traumatismo de cráneo y múltiples fracturas debido a la magnitud del siniestro.
La víctima fatal sería un joven de 34 años oriundo de la ciudad de Rosario. En tanto, los otros dos ocupantes que circulaban en el sentido contrario que fueron asistidos por personal médico serían de la provincia de Jujuy.
En el lugar se dispuso un amplio operativo. Trabajó personal de Bomberos Voluntarios, tres unidades del servicio de emergencias y comando radioeléctrico. La ruta permanece cortada en su totalidad. Se realizan desvíos por caminos alternativos.