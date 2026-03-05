De Santa Fe a la Gran Manzana: Boris Heinrich, el diseñador que conquistó la New York Fashion Week
Con solo 27 años y una impronta que fusiona la arquitectura con el ADN del Litoral, el creativo nacido en la capital santafesina y radicado en Paraná deslumbró en las pasarelas de Runway 7. En una charla exclusiva, nos cuenta cómo pasó de los bocetos de facultad a vestir la mística de la "Flor de Pájaro" en el epicentro de la moda mundial.
Para su debut en Nueva York, el artista santafesino decidió mirar hacia el jardín de su infancia. Foto: Jabbar Walker
El camino hacia la New York Fashion Week (NYFW) suele ser una maratón de años, pero para Boris Heinrich, el destino aceleró el paso. Con una sensibilidad heredada de una familia de artistas —entre el folklore de los Hermanos Cuestas y la plástica de Beatriz Repetto—, este joven diseñador logró lo que muchos sueñan: que el scouting internacional pusiera sus ojos en su moldería experimental.
Tras su paso por la edición Otoño/Invierno 2026/2027 en febrero, Boris Heinrich visitó El Litoral para compartir una experiencia que marca un hito en su carrera. El creativo santafesino/paranaense reflexionó sobre este presente vertiginoso que entre las luces de Nueva York y el ADN de nuestra región, lo consolida como una de las promesas más firmes y disruptivas del diseño de autor en el país.
El scouting que cambió su destino
Todo comenzó con una colección de la graduación de su carrera de Diseño de Indumentaria, donde se inspiró en la estética futurista y medieval de la película Dune para crear la colección "Sihaya". Esa experimentación geométrica lo llevó primero a Punta del Este y luego a la Córdoba Fashion Week. Fue allí donde el algoritmo y el ojo clínico de la productora Runway 7 —parte del calendario oficial de la NYFW—, hicieron su magia.
"Me llegó la invitación por Instagram. Tienen grupos de scouting que recorren Latinoamérica buscando talentos emergentes", confesó Boris. Lo que siguió fue un proceso de selección riguroso ante un comité de seis expertos que finalmente dieron el visto bueno para que el talento del Litoral desembarcara en Manhattan.
"Tomé las formas de la Flor de Pájaro, su geometría tan particular, y las traduje a una moldería rebuscada", explicó el diseñador. Foto: Jabbar Walker
"Flor de Pájaro", raíces que desfilan
Para su debut en Nueva York, Boris decidió alejarse de la arena de Arrakis de Dune para mirar hacia el jardín de su infancia. La colección "Strelitzia" nació de un recuerdo familiar: la "Flor de Pájaro", esa planta geométrica y vibrante que adornaba los centros de mesa de su casa y el cumpleaños de 15 de su hermana.
"Tenía pocos días para presentar los bocetos de la colección que quería llevar a Nueva York, así que mi hermana me dio la idea de inspirarme en la Flor de Pájaro que siempre me gustó mucho. Tomé las formas de la flor, su geometría tan particular, y las traduje a una moldería rebuscada donde la prenda es la que modela a la persona", explicó el diseñador.
El resultado fue una propuesta elegante, con una identidad visual fuerte que no necesitó de estampados estridentes para destacar en la pasarela neoyorquina. Esta apuesta reafirma el sello distintivo de Heinrich: una arquitectura textil que prioriza la morfología sobre el ornamento. En su universo creativo, la identidad no reside en el color, sino en el volumen y la estructura, logrando piezas que funcionan como esculturas habitables.
El vértigo de la Gran Manzana
Vivir la NYFW desde adentro es sumergirse en una maquinaria industrial sin precedentes. Boris pasó de la tranquilidad de los detrás de escena locales a un casting maratónico: "Pasaban casi 4.000 modelos con números en el torso, como si fuera una maratón. Tuve tres horas para elegir mi casting entre cientos de personas".
En el universo creativo del diseñador argentino, la identidad no reside en el color, sino en el volumen y la estructura, Foto: Jabbar Walker
Entre luces de Times Square y un backstage eléctrico, el santafesino compartió espacio con celebridades, confirmando que su marca ya juega en las grandes ligas. "El nivel de producción, el sonido, las pantallas... todo está a otro nivel. Es muy loco que nadie se conoce entre sí porque son cientos de personas trabajando. Es un show constante", recordó con la adrenalina todavía a flor de piel.
Hacia un diseño con "bajada a tierra"
Tras dos años de no detenerse por estudiar, recibirse e ir de un desfile a otro, ahora el objetivo de Heinrich es la sostenibilidad comercial. Si bien su fuerte es el diseño experimental y de autor, el próximo paso busca acercar esa sofisticación al uso cotidiano.
El resultado de esta colección fue una propuesta elegante, con una identidad visual fuerte. Foto: Jabbar Walker
"Quiero empezar a producir más en serie, una línea un poco más street pero manteniendo la elegancia. Creo que cuando una marca tiene personalidad y se hace con pasión, la gente lo nota y le termina yendo bien, incluso en contextos difíciles", afirmó con la seguridad de quien ya sabe lo que es conquistar una de las cuatro capitales de la moda.
Boris Heinrich no solo llevó ropa a Nueva York; llevó una historia, un legado familiar y la confirmación de que el diseño del interior argentino tiene la potencia necesaria para dialogar con el mundo. Su próxima colección promete ser ese puente necesario entre el arte de pasarela y el asfalto de la región.