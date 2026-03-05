Otoño/Invierno 2026

De Santa Fe a la Gran Manzana: Boris Heinrich, el diseñador que conquistó la New York Fashion Week

Con solo 27 años y una impronta que fusiona la arquitectura con el ADN del Litoral, el creativo nacido en la capital santafesina y radicado en Paraná deslumbró en las pasarelas de Runway 7. En una charla exclusiva, nos cuenta cómo pasó de los bocetos de facultad a vestir la mística de la "Flor de Pájaro" en el epicentro de la moda mundial.