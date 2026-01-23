Viktor & Rolf reinventan a Cenicienta con una muñeca de alta costura para coleccionistas

La casa de moda holandesa Viktor & Rolf, en colaboración con Disney y Mattel, presentó una muñeca de colección inspirada en Cenicienta que fusiona la fantasía clásica con la alta costura contemporánea. Esta edición limitada, develada durante la Semana de la Moda en París, celebra el 75° aniversario del icónico personaje y se perfila como un objeto deseado por fashionistas y coleccionistas.
Alta costura + cuento de hadas
La nueva creación, llamada Viktor&Rolf x Disney Collector Cinderella Doll, se presentó en el Musée des Arts Décoratifs de París en el marco de la Paris Fashion Week. Esta pieza es mucho más que un juguete: es una reinterpretación de Cenicienta como musa de moda, vestida con un diseño que evoca la teatralidad y el arte de la alta costura, sello distintivo de Viktor & Rolf.
La muñeca lleva un vestido escultural inspirado en la colección de alta costura “Fashion Statements” de la casa neerlandesa, caracterizada por sus volúmenes dramáticos y sensibilidad artística. El conjunto se complementa con zapatos de cristal y un smartphone congelado en las 11:59 p.m., un guiño contemporáneo a la clásica historia de Disney.
Una pieza de colección para adultos
Lejos de ser un simple juguete infantil, este objeto de colección está destinado a fanáticos de la moda, adultos que crecieron con Disney y coleccionistas exigentes. La muñeca será producida en edición limitada y se espera que esté disponible en preventa a través de las plataformas de Viktor & Rolf y MattelCreations.com, con entrega prevista a comienzos de la primavera austral (2026).
El proyecto no se limita al producto físico: también incluye un documental especial de 30 minutos, Disney Princess: Create Your World – Mattel and Viktor & Rolf, que se estrenará el 24 de marzo de 2026 en servicios de streaming. La producción mostrará el detrás de escena del proceso creativo y la colaboración entre las tres marcas.
La colaboración entre Disney, Mattel y Viktor & Rolf no solo rinde homenaje a Cenicienta, sino que también blends storytelling clásico con una visión contemporánea de la moda. Según ejecutivos de Disney, esta alianza demuestra cómo las marcas pueden renovar relatos icónicos para resonar con audiencias modernas, sin perder su esencia.
El resultado es un producto que, al mismo tiempo, atrae a quienes aman la moda de lujo, la estética artística y la narrativa de los cuentos clásicos. Su presentación durante un evento global como la Paris Fashion Week subraya la ambición del proyecto y su carácter internacional.
Con esta muñeca de alta costura, Viktor & Rolf y sus aliados logran reinterpretar uno de los cuentos más queridos del repertorio de Disney a través de la lente de la moda contemporánea. No es solo una pieza de colección, sino un puente entre fantasía, diseño y arte, capaz de atraer tanto a amantes de la moda como a entusiastas de la cultura pop.