Kate Middleton deslumbra en Escocia con unos aros de gran valor sentimental

Durante una visita a Escocia junto al príncipe Guillermo, la princesa de Gales resaltó su estilismo con unos pendientes de zafiros y diamantes que le regaló su esposo poco antes de su boda en 2011 y que guardan un fuerte valor sentimental evocando la tradición de la familia real.