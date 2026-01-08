En un hospital de Londres

Kate Middleton reaparece y habla de su batalla contra el cáncer en su primer acto público de 2026

La princesa de Gales acompañó al príncipe William durante una visita sorpresa al centro de salud Charing Cross para apoyar personalmente al personal sanitario, conversando con médicos, enfermeras y voluntarios que ayudan a pacientes con quimioterapia.