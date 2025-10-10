#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Mes de la Industria
Reino Unido

El príncipe Guillermo representará a Carlos III en la cumbre climática COP30 en Brasil

El Príncipe de Gales asistirá a la cumbre climática COP30 en Brasil el próximo mes en representación del Rey, anunció este jueves el Palacio de Kensington.

El rey de inglaterra y su hijo, el príncipe de Gales, en "La cuenta regresiva a la COP30", este jueves.
 1:21
Por: 

El príncipe Guillermo de Gales y el rey Carlos III aparecieron juntos el jueves por la noche en una recepción previa a la conferencia ambiental, que se celebrará en la ciudad de Belem, en el norte de Brasil.

Britain's King Charles III and Britain's Prince William, Prince of Wales attend the event 'Countdown to COP30: mobilising action for climate and nature' at the Natural History Museum in London, Britain, October 9, 2025. Henry Nicholls/Pool via REUTERS?Padre e hijo comparten la postura a favor de la ecología. Reuters.

Padre e hijo estuvieron en la recepción del Museo de Historia Natural, en una inusual aparición conjunta, en una reunión previa a la COP30 organizada conjuntamente por el gobierno del Reino Unido.

Compromiso real con la sostenibilidad: una alianza por el planeta

El Rey ha sido un defensor de larga data de la protección de la naturaleza, y el Príncipe William ha asumido el relevo con sus propios premios Earthshot, que se entregarán en Brasil antes de la cumbre COP.

El Rey y el Príncipe de Gales, que llegaron juntos en el Bentley estatal, fueron presentados ante invitados entre los que había ambientalistas, científicos, activistas contra el cambio climático, diplomáticos y políticos.

Ed Miliband, Secretario de Estado de Energía y Cambio Climático, recibió al Príncipe Guillermo a su llegada al museo. La ex primera ministra Theresa May habló con el Rey sobre las cumbres de la COP.

Britain's King Charles III and Britain's Prince William, Prince of Wales arrive to attend the event 'Countdown to COP30: mobilising action for climate and nature' at the Natural History Museum in London, Britain, October 9, 2025. Henry Nicholls/Pool via REUTERS?La actividad se llevó a cabo en el Museo de Historia Natural de Londres. Reuters.

Fuentes reales han descrito la asistencia del Príncipe William a la próxima COP como un paso más para desempeñar un papel importante en la "diplomacia climática".

Esto incluyó hablar junto al presidente Emmanuel Macron de Francia y otros líderes mundiales en el Foro de Economía y Finanzas Azul en Mónaco a principios de este año.

De la realeza a la acción: el príncipe Guillermo en el escenario global

La cumbre COP30 coincidirá con la entrega de premios medioambientales Earthshot del propio príncipe, que finalizará en Río de Janeiro el día antes de su asistencia a la cumbre COP el 6 de noviembre.

La semana pasada, el príncipe describió a los finalistas de Earthshot como "héroes de nuestro tiempo".

El rey Carlos ha sido una figura clave en las cumbres climáticas anteriores, pronunciando el discurso inaugural de la COP28 en Dubái, incluyendo el recordatorio: "La Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra".

"He pasado gran parte de mi vida intentando advertir sobre las amenazas existenciales que enfrentamos debido al calentamiento global, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad", dijo el Rey a los delegados.

¿Qué es la COP?

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) creó la Conferencia de las Partes (COP) como el órgano encargado de tomar las decisiones necesarias para implementar los compromisos asumidos por los países en la lucha contra el cambio climático.

La COP está formada por todos los países que han firmado y ratificado la Convención. Actualmente, 198 países forman parte de la UNFCCC, lo que la convierte en uno de los mayores organismos multilaterales del sistema de las Naciones Unidas (ONU).

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Carlos III
Reino Unido
Cambio climático
Medioambiente
Brasil
Francia
Emmanuel Macron

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro