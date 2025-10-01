1 de octubre

Día Internacional del Café: el impacto económico del grano y el desafío de la sostenibilidad en la industria

Este producto, es el segundo producto más comercializado en el mundo; es vital para millones de familias, pero la desigualdad en el reparto de ganancias sigue siendo un desafío crucial. En Argentina, esta bebida se consolida como un fenómeno social y cultural, trascendiendo su función inicial para convertirse en una experiencia compartida.