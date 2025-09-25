#HOY:

Cómo tomar café sin que afecte el sueño nocturno

Un consumo equilibrado permite mantener la energía durante el día y al mismo tiempo lograr un descanso reparador por la noche, combinando placer y bienestar en la rutina diaria.

Rutinas nocturnas ayudan a conciliar el sueño.
 11:13
Por: 

El café es una de las bebidas más populares del mundo, disfrutada por millones de personas cada día. Sin embargo, su consumo en exceso o en horarios inadecuados puede tener un impacto directo en la calidad del sueño.

La cafeína, principal estimulante presente en esta infusión, influye sobre el sistema nervioso y puede retrasar la conciliación del sueño, generar despertares frecuentes o incluso disminuir la profundidad del descanso. Por eso, comprender cómo tomar café sin que interfiera en la rutina nocturna resulta fundamental para mantener el equilibrio entre disfrute y bienestar.

Efectos del café en el organismo

La cafeína actúa bloqueando receptores que inducen la sensación de cansancio. Este efecto se traduce en mayor energía, concentración y rendimiento, especialmente durante el día. No obstante, cuando se consume en exceso o cerca del horario de dormir, los niveles de alerta permanecen elevados y dificultan la transición al reposo.

El consumo moderado no altera el descanso.El consumo moderado no altera el descanso.

La duración de estos efectos varía según cada persona, pero en promedio la cafeína permanece activa entre seis y ocho horas después de ser ingerida. Esto significa que una taza tomada a media tarde puede seguir influyendo sobre el cuerpo al llegar la noche. Además, quienes tienen una sensibilidad mayor pueden experimentar nerviosismo o ansiedad, lo que agrava el impacto en la calidad del sueño.

Hábitos que mejoran el descanso

Controlar la forma y el momento en que se toma café es la clave para evitar consecuencias negativas. Existen recomendaciones prácticas que permiten disfrutar de esta bebida sin renunciar a un sueño reparador.

  • Elegir horarios adecuados: se aconseja limitar el consumo a las primeras horas del día o, como máximo, hasta el mediodía. De esta manera, el cuerpo dispone de tiempo suficiente para procesar la cafeína antes de acostarse.
  • Reducir la cantidad diaria: no es necesario eliminar el café, pero sí moderar la ingesta. Una o dos tazas suelen ser suficientes para disfrutar de sus beneficios sin caer en excesos.
  • Alternar con infusiones sin cafeína: optar por hierbas relajantes como manzanilla, tilo o rooibos puede ser una buena estrategia para sustituir la última taza de café de la jornada.
  • Cuidar la hidratación: acompañar el café con suficiente agua ayuda a equilibrar el organismo y reduce la sensación de sequedad que muchas veces provoca esta bebida.
  • Establecer una rutina nocturna: incorporar hábitos relajantes antes de dormir, como lectura ligera o técnicas de respiración, facilita la desconexión mental y contrarresta los efectos estimulantes.
La hidratación reduce efectos de la cafeína.La hidratación reduce efectos de la cafeína.

Alternativas y beneficios

Mantener un consumo responsable no solo protege la calidad del sueño, sino que también permite aprovechar los aspectos positivos del café. Esta bebida, en cantidades moderadas, está asociada a un mejor rendimiento cognitivo, mayor energía en momentos de fatiga y un impulso motivacional para comenzar la jornada.

Además, explorar opciones como el café descafeinado o las versiones de baja intensidad puede ser útil para quienes no quieren renunciar al sabor pero buscan evitar el impacto sobre el descanso.

El café descafeinado es una opción saludable.El café descafeinado es una opción saludable.

También es recomendable prestar atención a los acompañamientos: reemplazar el azúcar por endulzantes naturales o consumirlo junto a alimentos saludables potencia su valor dentro de una dieta equilibrada.

En última instancia, la clave radica en escuchar al cuerpo y ajustar las costumbres personales. No todas las personas reaccionan igual a la cafeína y, por eso, identificar la tolerancia individual resulta esencial. A partir de esa observación, se pueden definir límites y rutinas que permitan disfrutar de una bebida tan tradicional como el café sin comprometer la recuperación nocturna.

Además tenés que leer:

