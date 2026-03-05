Video: activaron el protocolo por un paquete sospechoso frente al Congreso y descartaron riesgo
El objeto fue hallado durante una recorrida de rutina sobre Combate de los Pozos, se interrumpió el tránsito y la Brigada de Explosivos confirmó que se trataba de una mochila abandonada sin contenido peligroso.
Encontraron un paquete sospechoso frente al Congreso.
Un operativo preventivo de la Policía Federal se desplegó este martes frente a la parte trasera del Congreso, sobre la calle Combate de los Pozos, tras detectarse un paquete abandonado que generó sospechas. El procedimiento obligó a interrumpir la circulación en la zona mientras se verificaba el contenido del objeto.
El hallazgo se produjo durante una recorrida de rutina realizada por efectivos en las inmediaciones del edificio legislativo. La presencia del elemento, ubicado en la vereda de enfrente al Congreso, activó de inmediato el protocolo de seguridad.
El paquete fue encontrado cerca del acceso a un gimnasio situado en Combate de los Pozos 53 y a pocos metros de una cabina de gas, lo que incrementó la preocupación inicial. A pesar del despliegue policial, el Parlamento no fue evacuado y los empleados pudieron ingresar a trabajar con normalidad.
La zona permaneció vallada mientras se aguardaba la intervención de los especialistas en explosivos, que realizaron las tareas correspondientes para descartar riesgos.
Intervención de laBrigada de Explosivos
Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal inspeccionó el objeto sospechoso y determinó que se trataba de una mochila vieja abandonada en la vía pública. Una vez confirmada la ausencia de peligro, se levantó el operativo y se restableció el tránsito peatonal.
Efectivos de la División Explosivos de la Policía Federal trabajaron en Combate de los Pozos.
La rápida actuación permitió despejar la incertidumbre sin que se registraran incidentes ni personas afectadas.
Actuación judicial ymedidas dispuestas
Tras el procedimiento, se iniciaron actuaciones bajo la carátula “Averiguación e intimidación pública”, con intervención del Juzgado Federal N.º 9, a cargo del juez Sebastián Ramos. El magistrado ordenó el secuestro del elemento hallado y el relevamiento de cámaras de seguridad para intentar establecer cómo llegó la mochila al lugar.
El episodio ocurrió en un contexto de refuerzo de medidas de seguridad en puntos estratégicos y zonas sensibles, luego de que el Gobierno nacional elevara a “alto” el nivel de alerta tras respaldar el operativo militar de Estados Unidos en Irán, en medio de la escalada bélica en Medio Oriente.