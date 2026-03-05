Se oficializó la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, fue oficializado este jueves como nuevo ministro de Justicia de la Nación. De este modo, reemplazará en el cargo a Mariano Cúneo Libarona, cuya renuncia fue aceptada formalmente a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
La designación quedó establecida mediante el Decreto 133/2026, donde también se confirmó la salida del ahora exfuncionario. El documento detalla la fecha en que se hace efectiva la dimisión y formaliza el nombramiento de su sucesor.
El texto oficial señala: “Acéptase, a partir del 4 de marzo de 2026, la renuncia presentada por el doctor Mariano Cúneo Libarona al cargo de Ministerio de Justicia”. En el mismo instrumento administrativo se incluyó un agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión al frente de la cartera.
De esta manera, el Gobierno dejó asentado el cierre de una etapa dentro del Ministerio y avanzó rápidamente con la designación del nuevo titular del área.
Juan Bautista Mahiques junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Designación con avalpresidencial
En el mismo decreto se estableció: “Desígnase, a partir del 5 de marzo de 2026, en el cargo de Ministro de Justicia al doctor Juan Bautista Mahiques”. La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La oficialización se concretó pocas horas antes de la ceremonia de asunción, que se desarrollará en la Casa Rosada.
Asunción en la Casa Rosada
Está previsto que Mahiques asuma este jueves a las 12 en la sede del Poder Ejecutivo. Según trascendió, durante el acto estará acompañado por jueces y fiscales que respaldan su llegada al Ministerio de Justicia.
El nombramiento marca un cambio dentro del gabinete nacional y abre una nueva etapa en la conducción del área, en un contexto donde la política judicial ocupa un lugar central en la agenda pública.