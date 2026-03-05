La Casa Rosada entre la economía, las internas y los cambios en el Gabinete
En las últimas horas Balcarce 50 sufre varios movimientos. A los datos económicos atravesados por el conflicto en Oriente Medio se suman las diferencias entre Milei y Villarruel, cambios en Justicia, y el condimento de los recelos en torno a la liberación de Gallo.
Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Xinhua/Martín Zabala
Tras las exitosas sesiones extraordinarias que el gobierno de La Libertad Avanza tuvo en el Congreso de la Nación, empieza una segunda etapa de gestión mileísta en la que la economía será central de cara a la intención de renovar mandato en 2027. En lo que se refiere a las cifras del IPC que viene arrojando el INDEC desde junio de 2025 hasta enero de este año, la escalada es ascendente. De aquel 1,5% de mayo se trepó -sin retrocesos- hasta el 2,9% en el primer mes de este nuevo período anual. Mientras las consultoras privadas sostienen que la inflación de febrero estaría cerca del 3%, el ministro de Hacienda, Luis Caputo, salió a decir que la situación en Oriente Medio “es un shock externo fuerte y es difícil saber cuánto puede durar”. En ese contexto, el funcionario añadió que “la parte buena (del conflicto) es que está afectando una de las industrias que nosotros más estamos desarrollando como país”, en referencia a la producción petrolera.
En la Casa Rosada uno de los altos asesores del Presidente amplió esa hipótesis que se plantea en el seno de la administración central. "Podría ser beneficioso el aumento del barril de crudo”, opinó el consejero, que le pidió a los periodistas acreditados en la sede del Poder Ejecutivo Nacional que dejen de repetir frases hechas con respecto a la suba en los costos que suelen poner presión en el valor de los bienes y servicios. “Depende de lo que pase con las commodities y otros factores. No necesariamente hay una guerra y ocurre un shock", afirmó sentencioso.
Luis Caputo, ministro de Economía. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
La misma fuente le dijo a El Litoral que "pueden subir la nafta y el transporte, pero no tienen nada que ver con la inflación. Que haya cambios en la escala nominal de algunos precios de la economía, ok, te lo tomo, pero si sube la nafta y yo tengo que gastar más plata en eso, gasto menos en otras cosas, entonces esos precios bajan, así funciona la economía", aseveró. En los despachos de Balcarce 50 y de la cartera económica insisten con que la Argentina debe tener un mercado propio de capitales reduciendo la dependencia de Wall Street. Como apuntó Caputo, sus subalternos replican que la base para materializar ese objetivo está en los colchones, “en los ahorros que la gente tiene en sus casas perdiendo intereses en vez de ayudar”. En búsqueda de ese objetivo va la ingeniera libertaria, que insiste en sugerir a quienes han podido acumular moneda extranjera que la vuelquen en el sistema bancario sin temor a la capacidad de fuego del kirchnerismo.
La fuerza violeta tiene un amplio abanico de recursos para que el tema central de su gestión no sea estrictamente la de los números y las finanzas. Además de una enérgica ‘Batalla Cultural’, en Casa de Gobierno se promueven varias teorías conspirativas que se hacen trascender desde el seno del poder.
Este medio preguntó acerca del tema que el propio Milei dejó entrever en la apertura de las Sesiones Ordinarias cuando expresó que luego del triunfo violeta en la CABA y la provincia de Buenos Aires se empezó a digitar “un ataque sin precedentes en la historia argentina, y que tomó su punto más alto luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios, digamos, los hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”.
La respuesta de un importante colaborador ministerial fue: "Por supuesto que si tuviéramos algún problema material de intento de golpe de Estado se harían las denuncias correspondientes, lo que no quiere decir que no tengamos indicios, informaciones y acciones que hacen sospechar de que evidentemente en 2025 hubo un intento, por lo menos, de desestabilizar al Gobierno, que surge de parte de un conjunto de infelices que están acostumbrados a vivir de la ajena. Si tuviéramos pruebas las presentaríamos en la Justicia, pero es muy difícil conseguirlas, no hay un llamado diciendo, vamos a derrocar al Gobierno".
Al realizar la consulta no quedó afuera el enfrentamiento que existe entre el primer mandatario y su segunda. "Lo único que queremos de la Vicepresidenta es que haga su trabajo y no lo hace, de todos modos, no vamos a promover su renuncia”, aseguró la fuente que contó que Victoria Villarruel ya había repartido ministerios cuando todavía no habíamos ganado, “y se los había dado a la oposición, al larretismo para ser más precisos. Javier (Milei) le dijo en ese entonces, queremos que te encargues de Seguridad y Defensa. Ella aceptó y llamó a Horacio y le dijo, tomá Seguridad y Defensa. Fíjense quién le pagaba al Partido Demócrata en la provincia de Buenos Aires", cerró la garganta oficial que se refería a la fuerza de la que la actual titular del Senado fue presidenta hasta julio de 2023.
Ministerio de Justicia
Apenas empezaron los ruidos acerca de la salida de Mariano Cúneo Libarona de Justicia, en el edificio del Ejecutivo nacional salieron a criticar al periodismo. “Parece bastante desagradable el manoseo que la prensa le está haciendo al ministro", espetó un funcionario karinista. Sin embargo, pocas horas después se confirmaba la decisión -varias veces manifestada hasta por el propio Cúneo- de dejar el cargo que por decisión de los hermanos Milei ocupará el ex procurador porteño, Juan Bautista Mahiques, del que pocas horas antes, en el ala sur de la Casa Rosada se decía que “no pasa el filtro de Karina por sus vinculaciones con Angelici, Macri, la AFA y (Eugenio) Casielles”, este último, fundador de LLA y actual disidente de la conducción partidaria y del oficialismo nacional.
Mariano Cúneo Libarona.
En ese mismo sector de la Casa de Gobierno se especuló, hasta pocas horas antes a las definiciones, con nombres como el de Guillermo Montenegro (senador bonaerense del PRO), del fiscal Carlos Stornelli y del delfín caputista Sebastián Amerio, quien debió dejar el cargo en favor de otro hombre de la secretaria General de la Presidencia, Santiago Viola, a la sazón, apoderado de LLA.
El caso Gallo
El tema que sigue vigente en Casa de Gobierno es el de la liberación del gendarme argentino que estuvo casi quinientos días detenido en Venezuela. En uno de los despachos del PEN se le declaró a este diario que "Cancillería venía hace meses tratando con EEUU para gestionar la liberación de Nahuel y Germán Giuliani, pero también sabíamos que había una decisión tomada de parte del régimen, que es una dictadura, de que no querían dar una victoria al gobierno de Milei ni al de Estados Unidos, con lo cual, si el costo que uno tiene que asumir es que no nos den la victoria, pero a cambio que Nahuel esté en la Argentina, estamos felices de la vida", comentó un influyente asesor presidencial, que a la vez señaló que "Pablo Quirno (ministro de Relaciones Exteriores) sabía que se iba a soltar a Gallo. Lo de ‘Chiqui’ Tapia no porque se le prohibió viajar. Al menos lo intentamos", confesó.
El portavoz informal quiso aclarar que "lo de Gallo no es un tema del Ministerio de Seguridad ni de la Inteligencia del Estado, es de la Cancillería. Lo razonable era que Alejandra Monteoliva no tuviera toda la información”, mencionó, al mismo tiempo que afirmó que “ahora se va a seguir haciendo lo que estamos haciendo, pedir que suelten a Giuliani”, informó. En ese marco el funcionario opinó: “Lo que creo es que evidentemente le han garpado a alguien para que les entregue a Nahuel porque creían que de esa manera se ganaban el crédito social para evitar el precio de lo que pasó hace un par de semanas”, dijo refiriéndose a la imputación contra el titular de la AFA, Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por apropiación de aportes de la seguridad social por 19 mil millones de pesos.
Sobre el final, la fuente expuso: "Invito a que Marcela Pagano (diputada de Coherencia) a que siga declarando en on las cosas que está declarando, así nos facilita el trabajo. A su marido Franco Bindi se lo podría llamar para dar alguna explicación, por qué no, igual la suegra de Nahuel Gallo ya dijo que lo que dijo Pagano es todo mentira", esto relacionado a los dichos de la ex libertaria que denunció que al uniformado argentino no lo liberaban porque el Gobierno mileísta no cursó ningún pedido formal al respecto.
Para cerrar las cuestiones vinculadas al caso del gendarme, el informante sostuvo, "estamos conformes con (Alejandra) Monteoliva. Ella es parte del equipo de Patricia desde el inicio de la gestión, y de hecho es la que manejaba el ministerio porque la secretaría de Seguridad es la que gestiona la cartera. Lo que pasa con Patricia es que tiene facilidad para hacerse ver ", fue la respuesta del colaborador ministerial poco antes de que quienes encabezaran la rueda de prensa de Gallo en el Edificio Centinela fueran solamente, Alejandra Monteoliva, Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, comandante General, Claudio Brilloni.