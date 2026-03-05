#HOY:

En Varadero Sarsotti y en barrio Sur

Dos hombres heridos en distintos hechos violentos en Santa Fe

El primero recibió impactos en ambas piernas cuando salió de su casa tras escuchar ruidos. Otro hombre fue apuñalado en barrio Sur. Ambos fueron asistidos en el hospital Cullen

Ambos heridos fueron asistidos en el hospital Cullen. Foto: Luis Cetraro
En dos episodios distintos, ocurridos con pocas horas de diferencia, dos hombres terminaron hospitalizados con heridas provocadas por armas. Uno recibió disparos en sus piernas en barrio Sarsotti, mientras que el otro ingresó al hospital con una lesión de arma blanca tras un hecho aún poco claro ocurrido en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe.

El primero de los casos se registró durante la madrugada de este jueves, cuando un hombre fue baleado en la zona de pasillos del barrio Baradero Sarsotti, en inmediaciones de Venteveos y Caracoleros.

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, la víctima se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó ruidos en el exterior. Al asomarse por la puerta para verificar qué ocurría, un sujeto cuya identidad aun se desconoce efectuó varios disparos en su dirección.

Balazos en las piernas

Los proyectiles impactaron en ambas piernas del hombre, provocándole heridas en los miembros inferiores. Un móvil policial lo trasladó de urgencia al hospital Cullen, donde fue examinado por el médico de guardia. El diagnóstico indicó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la pierna izquierda y otro impacto con orificio de entrada en la pierna derecha.

Tras recibir las primeras curaciones, el paciente quedó internado en observación en el área de quirófano ambulatorio del centro de salud.

Hospital Cullen. Archivo El Litoral

Mientras tanto, en la escena del ataque trabajó personal del Departamento Criminalístico de la Policía de Investigaciones. Los especialistas realizaron tareas de fijación del lugar mediante fotografías y planimetría, además de una búsqueda de vainas o proyectiles que pudieran aportar elementos a la investigación.

En cambio, se observaron rastros que podrían corresponder a manchas de sangre en el ingreso a la vivienda. También se realizaron pruebas de dermotest siguiendo directivas del fiscal interviniente.

La investigación quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, que intenta establecer el móvil del ataque y dar con el autor de los disparos.

Apuñalado

Horas antes, durante la tarde del miércoles, otro episodio de violencia había movilizado a las autoridades sanitarias y policiales. En esta oportunidad, un hombre fue trasladado al hospital Cullen por el servicio de emergencias 107 tras haber sufrido una herida de arma blanca.

El hecho se habría producido en inmediaciones de calle Zavalla al 1700, en barrio Sur. Según informó personal del destacamento policial apostado en el hospital, la víctima presentaba una lesión superficial en la zona intercostal derecha.

La médica que lo examinó en la guardia determinó que la herida no revestía gravedad, aunque igualmente quedó bajo atención médica. Hasta el momento, los investigadores no lograron establecer con precisión cómo se produjo el ataque ni quién sería el responsable.

Ambos hechos se investigan por separado y, por ahora, no existiría conexión entre los episodios. Las pesquisas continúan para reconstruir las circunstancias en que ocurrieron ambos ataques.

Santa Fe Policiales
Santa Fe
Santa Fe violenta

