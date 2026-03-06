Rosario: mataron a un bebé durante una balacera

Una balacera en una barbería ubicada en Melincué al 6100, a pocos metros de avenida San Martín, en la zona sur de Rosario, terminó con un bebé de 14 meses muerto.
Fue en el atardecer de este jueves 5 de marzo en una barbería de la zona sur. Hay un detenido.
Fuentes policiales indicaron que poco antes de las 19 se produjo una discusión entre varias personas dentro del local.
Al menos una de ellas se marchó y volvió a los pocos minutos con otras personas armadas y varias de ellas dispararon contra el local.
Un bebé de 14 meses, identificado como Gian M., recibió varios impactos y fue llevado en un auto particular hasta el hospital Roque Sáenz Peña, donde llegó sin vida.
En tanto, un gendarme que vive a metros del lugar del ataque detuvo al presunto agresor, de 25 años. Además, se secuestró un arma de fuego.