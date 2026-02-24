Lideraba una red de venta de droga desde la cárcel de Piñero

Este lunes 23, se llevó a cabo un importante operativo en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, específicamente en el Pabellón 3, Módulo "A". El procedimiento, solicitado por el Fiscal Iván Raposo de la sede Venado Tuerto, tuvo como objetivo la celda ocupada por el interno venadense Augusto Nicolás Cechetti Pereyra, quien ya se encontraba cumpliendo una condena previa.
Esquema delictivo
La investigación, sostiene que el acusado comercializaba estupefacientes desde el interior de la cárcel entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. Según las evidencias recolectadas, utilizaba dispositivos móviles para dar indicaciones precisas sobre la disponibilidad de cocaína, la cual era enviada desde Rosario a Venado Tuerto mediante remiseras.
El dinero de las ventas se manejaba a través de cuentas virtuales de Mercado Pago y Personal Pay. En una de las cuentas vinculadas a Kiara D., se registraron movimientos por un total superior a los 59 millones de pesos en poco más de un año.
La organización criminal operaba bajo un esquema de comercialización minorista de estupefacientes liderado por el acusado (alias "Pafina") desde el interior de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero.
Cechetti utilizaba dispositivos móviles para impartir instrucciones precisas a sus colaboradores en el exterior. Desde su celda, coordinaba tanto la logística de la droga como los movimientos de dinero.
La cocaína era enviada desde Rosario hacia Venado Tuerto a través de remiseras. Se identificó a Flavia Ferreyra como una de las encargadas de realizar estos viajes para dejar la mercancía o retirar el efectivo recaudado.
En Venado, A.M.A. era la principal receptora de la droga en Venado Tuerto. Bajo las órdenes de Cechetti, se encargaba de fraccionar la cocaína para luego entregarla a distintos vendedores minoristas.
La banda contaba con una red de vendedores en distintos puntos de la ciudad. Entre los implicados y agendados en las listas de la organización figuraban personas encargadas de la comercialización en barrios específicos, como la zona de calle Pinto Lucero.
Allanamiento y hallazgo de celulares
La requisa judicial fue ejecutada por el grupo G.O.E.P. (Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias). Durante la inspección, los agentes detectaron dos teléfonos celulares ocultos en el quinto ducto del ala izquierda, un conducto compartido que conecta varias celdas, incluida la que ocupa el imputado.
Este hallazgo es clave para la causa, ya que la fiscalía sostiene que el venadense era el encargado de coordinar las maniobras de comercialización minorista a través de mensajes de texto y transferencias bancarias desde su lugar de detención.
Antecedentes
Cechetti Pereyra se encuentra en Piñero cumpliendo condena por un hecho ocurrido en 2019, vinculado al crimen de Emiliano Fredes en el barrio Iturbide (ex-05) de Venado Tuerto.
A raíz de este nuevo operativo, se emitió una nueva orden de detención e imputación como autor del delito de comercialización de estupefacientes.
La investigación también ha derivado en múltiples allanamientos en domicilios de Venado Tuerto vinculados a su red de distribución, logrando el secuestro de cocaína, marihuana, balanzas de precisión y dinero en efectivo en diversos domicilios de la ciudad.