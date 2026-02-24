Cumple condena por homicidio

Lideraba una red de venta de droga desde la cárcel de Piñero

Augusto Nicolás Cechetti Pereyra fue acusado de coordinar la comercialización de estupefacientes en Venado Tuerto mediante remiseras. Durante un allanamiento en su celda, se secuestraron dispositivos móviles ocultos en los ductos del pabellón.