Mensaje a la policía

Pullaro: “Lograron algo que parecía impensado en la provincia y en Argentina, que es reducir los niveles de delito y de violencia”

Lo dijo el mandatario en la entrega de 50 camionetas 0 km para el Sistema Penitenciario, en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero. La medida forma parte del plan de seguridad provincial que, según datos oficiales, redujo de manera significativa los homicidios y los niveles de violencia.