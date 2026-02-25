En Buenos Aires

Pullaro lanzó Agroactiva 2026: “Santa Fe volverá a mostrar que la salida de Argentina es con el campo y la industria”

El gobernador presentó en la Casa de la Provincia de Santa Fe, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la muestra agroindustrial más importante del país, que se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong bajo el lema “Una muestra de lo que somos”.