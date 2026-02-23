Quedó inaugurado el primer tramo del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Se inauguró este lunes el primer tramo del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe con un acto oficial sobre uno de los puentes transversales.
Se trata de la conexión entre la circunvalación rosarina y el acceso a la ciudad de San Lorenzo.
La inauguración fue encabezada por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
También estuvieron presentes Gisela Scaglia, diputada nacional; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe, Clara García; y las autoridades de Funes, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán e Ibarlucea.
La inauguración de la primera etapa abarca 16 kilómetros, en ambas manos, entre Rosario y San Lorenzo, con el objetivo de facilitar y agilizar el tránsito pesado hacia las terminales portuarias y mejorar la seguridad vial en un corredor estratégico.
Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas, recordó que la próxima semana se licitará un segundo tramo que extiende el sur desde San Lorenzo hasta Timbúes.
Desde Vialidad Provincial se detalló que la intervención contempló no solo el nuevo carril y banquinas, sino un sistema integral de desagües con 14 alcantarillas transversales y la renovación de 30.000 metros de barandas metálicas, además de señalización vertical y horizontal con tecnología reflectiva.
La agenda no termina con el acto de este lunes. La Provincia se prepara para licitar el segundo tramo, que extendería el tercer carril desde San Lorenzo hasta el acceso a Timbúes, con la construcción de un tercer puente sobre el río Carcarañá para permitir el ensanche de la calzada.