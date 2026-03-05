Presentó un informe ante el STJ

La Bolsa de Cereales entrerriana pidió sostener la ley de fitosanitarios y advirtió sobre el impacto productivo

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) como amicus curiae en los amparos que cuestionan la constitucionalidad de artículos de la ley provincial que regula las distancias para la aplicación de fitosanitarios. La entidad defendió la norma aprobada por la Legislatura al sostener que fue construida con amplio consenso y respaldo científico, y advirtió sobre el impacto productivo que podrían generar nuevas restricciones.