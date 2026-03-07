La Carne Argentina se prepara la lucirse en Expoagro 2026

El creciente sector ganadero de Expoagro 2026 volverá a ser la vidriera nacional de la gran producción de carne argentina, y este año el IPCVA presentará un stand institucional, apuntalando el trabajo de los productores y de la industria frigorífica.
“Vamos a mostrar el trabajo del IPCVA en todos sus ámbitos: promoción interna, promoción externa, investigaciones, desarrollo, con el firme convencimiento de que tenemos que trabajar para aumentar la producción”.
El stand estará concebido como un centro de reuniones para informar a los visitantes sobre el trabajo que realiza el instituto, con un sector para degustaciones al paso de la mejor carne del mundo.
Por otra parte, el martes 10 a las 15 horas, en el Auditorio Carne Argentina, el IPCVA presentará la disertación “Storytelling que se audita: Imágenes satelitales, IA y trazabilidad para vender carne argentina en Europa”, a cargo de Gerardo Leotta, Consorcio de Exportadores ABC, y Adrián Bifaretti, jefe de promoción interna del Instituto.
En la muestra también se mantendrán reuniones de trabajo con dirigentes sectoriales, embajadores, autoridades nacionales y delegaciones de países estratégicos para la exportación de carne argentina.
Fans de la carne
El IPCVA presentará el concurso “Fans de la Carne Vacuna 2026” en las Jornadas Regionales Agrotécnicas Andes–Patagonia
El IPCVA presentará el concurso “Fans de la Carne Vacuna 2026” en las Jornadas Regionales Agrotécnicas Andes–Patagonia
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participará en las Jornadas Regionales Técnico Pedagógicas: “Energías renovables y tecnologías aplicadas en la Escuela Agrotécnica”, organizadas por la Regional Andes–Patagonia de FEDIAP y Fundación Cruzada Patagónica, que se desarrollarán del 30 de marzo al 1 de abril en el Centro de Educación Integral San Ignacio de Junín de los Andes, Neuquén.
En ese marco, el IPCVA realizará la presentación oficial ante docentes y directivos de escuelas agrotécnicas de todo el país del concurso educativo nacional “Fans de la Carne Vacuna.
Una Pasión Argentina 2026”, una iniciativa destinada a estudiantes de 6° y 7° grado de primaria y 1° año de secundaria de escuelas públicas y privadas de todo el país.