Nación actualizó la normativa

Biotecnología: Argentina actualiza su normativa para liderar el mejoramiento genético global

A través de la Secretaría de Agricultura de la Nación, se optimizaron los procesos para evaluar organismos obtenidos mediante Nuevas Técnicas de Mejoramiento (NBT). La medida busca reducir costos y plazos, brindando previsibilidad a desarrolladores y empresas del sector agropecuario.