Con rindes dispares

La cosecha de maíz de primera en Entre Ríos superaría las 3,4 millones de toneladas

La campaña 2025/26 de maíz de primera en la provincia de Entre Ríos muestra un avance de cosecha del 83% y un rendimiento promedio provincial de 6.500 kilos por hectárea. Según estimaciones del sistema de información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la producción total del cultivo superaría las 3,4 millones de toneladas.