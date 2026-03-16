La cosecha de maíz de primera en Entre Ríos superaría las 3,4 millones de toneladas

El cultivo de maíz de primera en la provincia de Entre Ríos continúa avanzando en su etapa de recolección, con resultados que permiten proyectar una producción superior a las 3,4 millones de toneladas para la campaña agrícola 2025/26.
La campaña 2025/26 de maíz de primera en la provincia de Entre Ríos muestra un avance de cosecha del 83% y un rendimiento promedio provincial de 6.500 kilos por hectárea. Según estimaciones del sistema de información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la producción total del cultivo superaría las 3,4 millones de toneladas.
El cultivo de maíz de primera en la provincia de Entre Ríos continúa avanzando en su etapa de recolección, con resultados que permiten proyectar una producción superior a las 3,4 millones de toneladas para la campaña agrícola 2025/26.
De acuerdo con los datos difundidos por el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la superficie implantada con este cereal alcanzó las 532.850 hectáreas durante el actual ciclo productivo.
Hasta el momento, la cosecha registra un avance del 83% del área sembrada, lo que equivale a aproximadamente 442.000 hectáreas recolectadas.
El informe técnico señala que el rendimiento promedio provincial se ubica actualmente en torno a 6.500 kilogramos por hectárea, aunque con marcadas diferencias según la zona productiva.
Los rendimientos más bajos se registran en el sur provincial, donde el promedio ronda los 5.400 kg/ha. En contraste, los mejores resultados productivos se observan en las regiones norte y oeste, con rindes que oscilan entre 7.700 y 7.800 kg/ha.
Estas diferencias responden principalmente a factores climáticos y de manejo agronómico que influyeron en el desarrollo del cultivo durante la campaña.
A escala de lote, los datos recopilados por los técnicos muestran una importante variabilidad en los resultados productivos.
Según el relevamiento, los rendimientos registrados se ubican en un rango que va desde los 4.000 kg/ha hasta los 13.000 kg/ha, lo que refleja la heterogeneidad de condiciones ambientales y prácticas de manejo aplicadas por los productores.
Esta dispersión es habitual en campañas con diferencias marcadas en la disponibilidad hídrica, la fertilidad de los suelos y el nivel tecnológico implementado en cada establecimiento.
A partir de los rendimientos actuales y del avance de la cosecha, el informe proyecta que la producción total de maíz de primera en la provincia se ubicará en torno a 3.411.525 toneladas para el ciclo 2025/26.
El cálculo contempla que aproximadamente 8.000 hectáreas del área sembrada no se destinarán a cosecha de grano comercial, ya que son utilizadas para consumo animal directo, principalmente mediante grano húmedo o silo.
El maíz continúa siendo uno de los cultivos estratégicos dentro del esquema productivo de Entre Ríos, tanto por su aporte a la producción de granos como por su papel en la cadena ganadera y en los sistemas mixtos agrícolas-ganaderos de la provincia.
Los resultados finales de la campaña dependerán ahora de la evolución de la cosecha en las hectáreas restantes, aunque las estimaciones actuales indican que el volumen total se mantendrá en niveles significativos para el sector agrícola entrerriano.