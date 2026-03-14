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Cuatro concursos para elegir a los mejores productos

La excelencia láctea se mide en San Francisco: llegan las copas nacionales de dulce de leche y quesos

La exposición TodoLáctea 2026 reunirá en mayo a productores, empresas y elaboradores artesanales que competirán por el reconocimiento a los mejores productos lácteos del país. Durante tres jornadas se realizarán concursos nacionales de quesos con ojos, dulce de leche y mozzarella, además de una competencia provincial que premiará al mejor alfajor cordobés con dulce de leche.

TodoLáctea 2026: competirán los mejores quesos, dulce de leche, mozzarella y alfajores del paísTodoLáctea 2026: competirán los mejores quesos, dulce de leche, mozzarella y alfajores del país
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La ciudad de San Francisco, Córdoba, Argentina será escenario de una nueva edición de TodoLáctea, la exposición que reúne a los principales actores de la cadena lechera del país.

El evento se desarrollará del 12 al 14 de mayo en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco y contará con múltiples actividades técnicas, comerciales y de capacitación.

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Entre los atractivos más esperados se destacan los concursos de productos lácteos, donde un jurado integrado por especialistas y referentes del sector evaluará la calidad de diferentes elaboraciones. Empresas, pymes y productores artesanales buscarán posicionar sus marcas entre las mejores del país.

El dulce de leche, uno de los grandes protagonistas

Uno de los concursos centrales será la Copa Argentina del Dulce de Leche, que premiará a las mejores elaboraciones de uno de los productos más representativos de la gastronomía nacional.

La competencia incluirá tres categorías: Dulce de Leche Familiar, Dulce de Leche Repostero y Dulce de Leche Innovación, lo que permitirá reconocer tanto las recetas tradicionales como nuevas propuestas desarrolladas por la industria.

Preparar dulce de leche casero es todo un arte, y acá te revelamos los secretos para lograrlo de manera perfecta.Uno de los concursos centrales será la Copa Argentina del Dulce de Leche

La coordinación del certamen estará a cargo de Ivana Nieto, presidenta del Consejo Mundial del Dulce de Leche.

Quesos con ojos y mozzarella en busca del podio

Otra de las competencias destacadas será la Copa Argentina de Quesos con Ojos, organizada por la Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL), institución histórica en la formación de profesionales del sector.

En el concurso participarán distintos estilos de quesos, entre ellos Gruyere, Gruyerito, Emmental, Fontina, Criollo, Colonia, Mar del Plata, Pategrás, Holanda, Edam y Gouda, además de una categoría abierta para otros productos con estas características.

Desde Santa Fe se genera el 80 por ciento del total del producto a nivel nacional.Otra de las competencias destacadas será la Copa Argentina de Quesos con Ojos, organizada por la Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL), institución histórica en la formación de profesionales del sector.

La ESIL también estará a cargo de la Copa Argentina de la Muzzarella, donde se elegirá la mejor mozzarella del país, un producto clave para el consumo cotidiano y para la elaboración de pizzas.

Como cierre del evento, además, se realizará la elección de la Mejor Pizza de la Región San Francisco, con categorías como Pizza de Muzzarella Argentina, Pizza Fugazzeta y Pizza de autor o especial, instancia en la que también se distinguirá al mejor maestro pizzero de la zona.

El alfajor cordobés también tendrá su competencia

La identidad regional también tendrá su espacio dentro de la exposición con la Copa al Mejor Alfajor Cordobés de Dulce de Leche, una competencia provincial que buscará distinguir al producto más destacado elaborado en Córdoba.

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En este caso, el jurado evaluará aspectos como la calidad de la masa, el equilibrio del relleno y la textura del dulce de leche, elementos clave para definir al ganador.

Una exposición clave para la cadena láctea

TodoLáctea se consolidó como la exposición comercial, industrial y de capacitación más importante de la cadena láctea en Argentina y el Cono Sur.

GentilezaOtra de las competencias destacadas será la Copa Argentina de Quesos con Ojos, organizada por la Escuela Superior Integral de Lechería (ESIL), institución histórica en la formación de profesionales del sector.

La muestra es organizada por el Grupo TodoAgro y en su edición 2026 contará con más de 220 stands comerciales, espacios de capacitación con 120 disertantes nacionales e internacionales, además de exposiciones ganaderas y la jura de la raza Holando Argentino.

En ese marco, las competencias de productos prometen convertirse en uno de los grandes atractivos de la feria, celebrando la calidad, la innovación y la tradición de una de las cadenas productivas más emblemáticas del país.

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