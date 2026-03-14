Cuatro concursos para elegir a los mejores productos

La excelencia láctea se mide en San Francisco: llegan las copas nacionales de dulce de leche y quesos

La exposición TodoLáctea 2026 reunirá en mayo a productores, empresas y elaboradores artesanales que competirán por el reconocimiento a los mejores productos lácteos del país. Durante tres jornadas se realizarán concursos nacionales de quesos con ojos, dulce de leche y mozzarella, además de una competencia provincial que premiará al mejor alfajor cordobés con dulce de leche.