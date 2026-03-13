Aapresid lanzó en Expoagro su 34° Congreso bajo el lema "Nuestro suelo, nuestra voz"
El evento tendrá lugar del martes 4 al jueves 6 de agosto en la ciudad del sur santafesino y contará una vez más con la fuerza de Expoagro.
La edición 2026 tendrá además algunas novedades. Por primera vez, el evento se desarrollará de martes a jueves, comenzando el martes 4 al mediodía, continuando con dos jornadas completas, los días miércoles 5 y jueves 6.
En el marco de Expoagro, y con la presencia del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, del Subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal, Manuel Chiappe, del Jefe de Gabinete, Agustin Fernandez, del Ministro de Producción e Infraestructura de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, y del Intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Javkin, Aapresid realizó en el Anfiteatro ArgenINTA el lanzamiento del 34° Congreso Aapresid, con al fuerza de Expoagro, que se llevará a cabo del 4 al 6 de agosto, en Rosario.
El presidente de Aapresid, Marcelo Torres, y la directora adjunta del Programa Prospectiva, Carolina Meiller, presentaron el lema de esta nueva edición —“Nuestro suelo, nuestra voz”— y adelantaron algunos de los principales ejes y actividades que marcarán la agenda del evento.
“Volvemos a Rosario, una ciudad que siempre sentimos nuestra, un espacio permanente donde surgen nuestras mejores conversaciones, parte de nuestra historia”, expresó Torres sobre el regreso del evento a Rosario.
“El suelo es el futuro, nuestro legado. Tenemos que escucharlo para evolucionar como productores, como país y más allá”, agregó sobre el lema elegido, un lema que sintetiza tres ideas centrales. El concepto de “Nuestro”, que remite al vínculo y compromiso con el suelo y con las decisiones que impactan en las generaciones futuras.
Espacio de interncambios
El “Suelo”, entendido como el origen de los sistemas productivos y como un organismo vivo que condiciona lo que viene. Y finalmente “Voz”, que surge de la escucha: del suelo, del ambiente, de los datos y de la comunidad que trabaja en red para construir conocimiento y transformarlo en decisiones.
A su turno, Meiller destacó el carácter colectivo con el que se construye la agenda del evento y el papel que cumple como espacio de intercambio y generación de ideas para el sector. “Los desafíos actuales nos impulsan a evolucionar y repensar prácticas. Compartimos una convicción: la agricultura es parte de la solución cuando se anima a revisar, aprender y mejorar de manera continua”, afirmó.
Durante el encuentro, el gerente Comercial de Exponenciar, Patricio Frydman destacó la continuidad del trabajo conjunto con Aapresid para seguir posicionando el evento.
“Agradecemos a Aapresid por confiar nuevamente en nosotros para aportar nuestro granito de arena en la construcción de este Congreso. Vamos a poner, una vez más, todo nuestro profesionalismo y compromiso para que esta edición sea un nuevo éxito. Eso es lo que nos impulsa: generar espacios de encuentro, convocar a la comunidad del agro, amplificar ideas y seguir construyendo juntos el futuro del sector”, señaló.
Por su parte, el Intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Javkin, remarcó: “Aapresid vuelve a casa. Con el Ministro Puccini y el Gobernador Pullaro hemos trabajado mucho para recuperar este Congreso para una de las capitales del interior productivo”, y agregó: “Van a ver una Rosario muy diferente”.
Para finalizar, el Ministro Puccini destacó: “es un orgullo que Aapresid vuelva a Rosario. Ayer firmamos en el Stand de la Provincia de Santa Fe un convenio para apoyar este evento, pero a través de una colaboración que no quede sólo en el logo. Estamos trabajando con nuestros equipos en suelo, en manejo del agua, en ciencia y tecnología. Estamos desarrollando infraestructura portuaria para ser el primer polo agroexportador del mundo. Queremos que Rosario sea la sede Nacional del Agro”.
Ejes temáticos y novedades del evento
A estas propuestas se sumarán actividades ya consolidadas dentro del evento, como la Ronda de Negocios, el Remate de Hacienda y las Materas, espacios de intercambio entre socios y referentes de distintas regiones.
La agenda estará organizada en nueve ejes temáticos, que abordarán desde la salud del suelo, manejo de cultivos y el manejo de plagas, hasta la innovación y las agtech, los desafíos globales, los sistemas integrados, el espacio Aprender Produciendo, las perspectivas sociopolíticas y un nuevo eje de gestión empresarial enfocado en economía y finanzas de los sistemas agropecuarios.
En su edición anterior, el Congreso Aapresid, con la fuerza de Expoagro, reunió más de 12.500 asistentes y 160 charlas, con más de 20.000 ingresos a conferencias y la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales.
Con estos antecedentes y una agenda que busca integrar ciencia, producción, tecnología y mirada estratégica, Aapresid invitó a toda la comunidad agroindustrial a participar de un nuevo encuentro que promete volver a poner en el centro del debate el futuro de los sistemas agroalimentarios.