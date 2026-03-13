La ganadería de precisión se muda a Córdoba

Expo Ganadera del Centro lanzó su segunda edición en Expoagro. El evento se realizará el 17 y 18 de septiembre en la ciudad de Córdoba y buscará consolidarse como un espacio de encuentro entre productores, tecnología e industria.
Con foco en la ganadería de precisión, Expo Ganadera del Centro lanzó su segunda edición en Expoagro
En el marco de Expoagro 2026, la principal muestra agroindustrial a cielo abierto del país, se presentó oficialmente la segunda edición de la Expo Ganadera del Centro, un evento que busca consolidarse como punto de encuentro para el ecosistema ganadero, agroindustrial y tecnológico de la región.
El lanzamiento se realizó el miércoles 11 de marzo en el stand del Gobierno de la Provincia de Córdoba y reunió a referentes del sector público y privado, además de especialistas vinculados al desarrollo ganadero.
Con foco en la ganadería de precisión, Expo Ganadera del Centro lanzó su segunda edición en Expoagro
La exposición se llevará a cabo el 17 y 18 de septiembre en el Centro de Convenciones Córdoba, con una agenda que combinará innovación tecnológica, intercambio técnico y espacios comerciales orientados al crecimiento del sector.
Un espacio para integrar tecnología y producción
Durante la presentación, el organizador del evento, Germán Mihlager, destacó el crecimiento que tuvo la iniciativa desde su primera edición y la respuesta positiva del sector.
“Es como un sueño que todavía no terminamos de dimensionar. La respuesta superó ampliamente las expectativas tanto en la primera edición como en el lanzamiento de esta segunda”, señaló.
Según explicó, la exposición busca cubrir un espacio que hasta hace poco no existía en la ciudad de Córdoba: una muestra específicamente dedicada a la ganadería y a la innovación productiva.
“Confirmamos que Córdoba necesitaba un evento ganadero de estas características para que el productor se encuentre con la tecnología y para que la industria también tenga un espacio de encuentro”, afirmó.
La edición 2026 tendrá como eje conceptual la transformación de la ganadería tradicional hacia la ganadería de precisión, un enfoque que combina manejo productivo, genética, datos y tecnología aplicada para mejorar la eficiencia y la sustentabilidad de los sistemas ganaderos.
Aporte técnico y científico
Uno de los embajadores del evento será el especialista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Juan Cruz Molina, quien resaltó la importancia de construir una agenda colaborativa entre instituciones y el sector productivo.
“Ser embajador implica una responsabilidad: generar una conversación positiva sobre el evento y ayudar a darle densidad técnica a esta iniciativa”, explicó.
Con foco en la ganadería de precisión, Expo Ganadera del Centro lanzó su segunda edición en Expoagro
En ese sentido, destacó que el INTA acompañará la propuesta aportando conocimiento científico, investigación aplicada y herramientas técnicas que forman parte de los bienes públicos generados por el organismo.
Un proyecto impulsado por el sector privado
La economista y analista ganadera Catalina Boetto también participó del lanzamiento y fue reconocida por su trayectoria dentro del sector.
Con foco en la ganadería de precisión, Expo Ganadera del Centro lanzó su segunda edición en Expoagro
Boetto valoró la iniciativa de los organizadores y el impacto que puede tener para la ciudad de Córdoba.
“Para mí es un desafío acompañar este emprendimiento de jóvenes del sector privado que decidieron impulsar una muestra ganadera en una ciudad donde no existía un evento de estas características”, sostuvo.
La especialista consideró además que el contexto internacional abre nuevas oportunidades para el desarrollo de la producción bovina.
“Creo que se alinearon varios factores. En Estados Unidos se publicó una nueva guía alimentaria que vuelve a poner a la carne bovina y a la leche entera entre los alimentos de mayor calidad nutricional, lo que puede marcar una tendencia para los próximos años”, señaló.
Con foco en la ganadería de precisión, Expo Ganadera del Centro lanzó su segunda edición en Expoagro
El lanzamiento contó también con la participación de los organizadores José Jofré y Germán Mihlager, además de autoridades provinciales y referentes del sector financiero.
Entre ellos estuvieron el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; el secretario de Ganadería provincial, Marcelo Calle; y el presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, Raúl Paolasso.
Desde la organización destacaron que ya se encuentra abierta la convocatoria para empresas que deseen participar como expositoras en la nueva edición.
La expectativa es consolidar a la Expo Ganadera del Centro como un espacio estratégico para el intercambio tecnológico, la capacitación y el desarrollo de negocios, fortaleciendo el posicionamiento de Córdoba como uno de los principales polos ganaderos del país.