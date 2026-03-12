Informe SEA

Las lluvias consolidan la soja pero condicionan el ritmo de la trilla en el centro-norte santafesino

El último relevamiento del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la UCSF, confirma un escenario de rendimientos consolidados para el girasol y el maíz temprano al 10 de marzo de 2026. Aunque las lluvias recientes en el noroeste generaron anegamientos puntuales y demoras por humedad en la recolección, el estado de la soja temprana es óptimo en el 97% de los lotes, augurando una campaña de alta productividad en los departamentos centrales.