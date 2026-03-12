Informe de FADA en Expoagro

1 de cada 4 personas que trabajan en la agroindustria argentina es mujer

Récord histórico en cinco años: más de 200 mil mujeres se sumaron al sector. Hoy 1,2 millones de trabajadoras impulsan la producción agroindustrial, el equivalente a llenar 193 veces el estadio mundialista Luciana Aymar.