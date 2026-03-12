En Expoagro 2026

Coninagro presentó su semáforo de economías regionales: señales positivas en granos y alerta en lechería

En el marco de la muestra agroindustrial más importante de la región, la entidad cooperativa presentó su relevamiento mensual de las 19 economías regionales. El informe reveló un escenario complejo: mientras los granos y la ganadería muestran señales verdes, sectores clave como la lechería y el maní cayeron en zona crítica debido al deterioro del componente de negocio y la brecha frente a la inflación.