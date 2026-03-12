Aliado estratégico del agro

Financiamiento, tecnología y servicios: la propuesta integral de Banco Macro para el productor

En el marco de Expoagro 2026, la entidad reafirmó su compromiso con el campo argentino con nuevas herramientas digitales, financiamiento en dólares y servicios integrales. El sector muestra señales de optimismo y mayor demanda de crédito.