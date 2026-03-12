Financiamiento, tecnología y servicios: la propuesta integral de Banco Macro para el productor

En el marco de la vigésima edición de Expoagro 2026, Banco Macro volvió a decir presente con una batería de herramientas financieras y tecnológicas orientadas a potenciar la actividad agropecuaria.
En el marco de Expoagro 2026, la entidad reafirmó su compromiso con el campo argentino con nuevas herramientas digitales, financiamiento en dólares y servicios integrales. El sector muestra señales de optimismo y mayor demanda de crédito.
En el marco de la vigésima edición de Expoagro 2026, Banco Macro volvió a decir presente con una batería de herramientas financieras y tecnológicas orientadas a potenciar la actividad agropecuaria.
La entidad que participó de todas las ediciones de la exposición, se consolida como uno de los actores financieros más activos e importantes dentro del sector.
Durante la muestra, que reúne a más de 700 empresas vinculadas a la maquinaria, los insumos y los servicios agropecuarios, En su amplio stand Macro lleva adelante una atención personalizada para acompañar a productores y empresas del sector.
En diálogo con Campoliitoral, el gerente de Banca Agro de la entidad, Federico Taffarel, destacó el clima que se vive en la feria y las perspectivas del sector.
“Es un placer para nosotros estar acá. De las 20 ediciones participamos en todas. Es una feria que nos gusta mucho porque realmente se hacen negocios”, señaló.
Taffarel explicó que el contexto productivo muestra señales de recuperación luego de campañas atravesadas por la sequía y la incertidumbre climática.
“Vemos un sector muy optimista, con muchas ganas de retomar proyectos que habían quedado postergados. La campaña de trigo fue muy buena y lo que se espera para la gruesa también es positivo”, afirmó.
En ese escenario, muchos productores comienzan a retomar decisiones de inversión, especialmente en renovación de maquinaria, incorporación de tecnología y mejoras en infraestructura productiva.
El directivo indicó que el banco llega a la exposición con su oferta tradicional de productos financieros y transaccionales, pero también con nuevas herramientas digitales pensadas para simplificar el acceso al crédito.
Entre las principales novedades que presenta la entidad se encuentra Crédito Simple Agro, una plataforma que permite a los productores obtener calificación crediticia de forma 100% digital.
“A través de esta herramienta, el productor puede autogestionar desde su celular la solicitud de financiamiento, utilizando información fiscal como el IP1 y el IP2, sin necesidad de acudir a una sucursal”, sostuvo.
Otra de las soluciones es Red Agro, una plataforma que permite a proveedores de insumos financiar a productores con plazos acordes al ciclo productivo, cobrando al contado y de manera digital.
El banco complementa esta propuesta con otros servicios que buscan ofrecer una solución integral al productor: desde la compra de insumos mediante la plataforma Campo Simple, hasta el corretaje de granos a través de Macro Agro y la gestión de inversiones mediante Macro Securities.
“Lo que buscamos es ofrecer una propuesta completa: la parte transaccional, la financiera, la comercialización de la producción, la compra de insumos y también las inversiones”, explicó Taffarel.
Uno de los fenómenos que se consolida en el financiamiento agropecuario es el crecimiento de los préstamos en moneda estadounidense.
El gerente de Banca Agro, comentó que actualmente cerca del 90% de la demanda crediticia que recibe la entidad está nominada en dólares.
“El productor le perdió el miedo al dólar y hoy lo demanda porque la tasa es competitiva. Hay una cuestión de nominalidad y de expectativas que hace que el financiamiento en dólares sea muy atractivo”, señaló.
Además, destacó que la ganadería comienza a mostrar una recuperación que se refleja en nuevas inversiones.
“Estamos viendo más consultas vinculadas a mejoras en infraestructura, retención de vientres, alambrados, aguadas o compra de invernada. Son proyectos que hasta hace poco estaban postergados y hoy empiezan a reactivarse”, explicó.
Con más de 110 oficiales especializados distribuidos en las principales regiones productivas del país, el Banco Macro consolida su posicionamiento como socio estratégico del sector.
“La idea es que el productor pueda encontrar dentro del paraguas de Banco Macro todas las soluciones que necesita para su actividad”, concluyó Taffarel.