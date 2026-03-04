Banco Macro y Visa te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Contenido realizado por Banco Macro
Los clientes que usen sus tarjetas Visa Macro hasta fines de abril podrán participar por paquetes exclusivos para vivir la Copa Mundial 2026 junto a un acompañante, con viaje, entradas y experiencias incluidas.
Contenido realizado por Banco Macro
Hasta el 30 de Abril de 2026, los clientes de Banco Macro que utilicen sus Tarjetas Visa Macro sumarán chances para el sorteo de 38 paquetes para dos personas y disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá, cortesía de Visa.
Los paquetes incluyen:
Es muy sencillo: cada vez que los clientes usen sus tarjetas de débito o crédito Visa Macro sumarán chances automáticamente.
• Por cada $1.000 en consumos → 1 chance
• Si pagan con MODO, Apple Pay o Google Pay → las chances se multiplican x5
Cuanto más consuman los clientes con sus Tarjetas Visa de Débito y Crédito Visa Macro, más oportunidades tendrán de ganar.
Toda la información, bases y condiciones se encuentran en: https://pensaenmacro.com.ar/promovisa/
“Esta promoción es una forma más de agradecer y premiar la confianza que día a día nos brindan nuestros clientes. Junto a Visa queremos que 38 personas y sus acompañantes vivan la experiencia única de alentar a la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM afirmó, Juan Parma, CEO de Banco Macro.
Pensá en Grande, Pensá en Macro.