#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Sorteo

Banco Macro y Visa te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los clientes que usen sus tarjetas Visa Macro hasta fines de abril podrán participar por paquetes exclusivos para vivir la Copa Mundial 2026 junto a un acompañante, con viaje, entradas y experiencias incluidas.

Banco Macro sorteará 38 paquetes para la Copa Mundial de la FIFA 2026.Banco Macro sorteará 38 paquetes para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

contenido patrocinado

Seguinos en

Contenido realizado por Banco Macro

Hasta el 30 de Abril de 2026, los clientes de Banco Macro que utilicen sus Tarjetas Visa Macro sumarán chances para el sorteo de 38 paquetes para dos personas y disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá, cortesía de Visa.

Mirá tambiénBanco Macro junto al mejor padel del mundo

Los paquetes incluyen:

  • Entradas para un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM
  • Pasajes aéreos ida y vuelta desde Buenos Aires.
  • Hospitalidad Visa para el ganador y un acompañante.
  • Asistencia al viajero durante toda la experiencia.
  • Alojamiento por 4 noches en un hotel 4 estrellas.
  • Comidas incluidas: desayunos, almuerzos y cenas.
  • Traslados en el destino.
  • Tarjeta prepaga con un saldo de 400 dólares.
  • Regalos de merchandising de cortesía.
  • Actividades culturales y staff de soporte y seguridad las 24 horas durante la estadía.
La promoción es válida hasta el 30 de abril de 2026.La promoción es válida hasta el 30 de abril de 2026.

¿Cómo participar en el sorteo?

Es muy sencillo: cada vez que los clientes usen sus tarjetas de débito o crédito Visa Macro sumarán chances automáticamente.

• Por cada $1.000 en consumos → 1 chance

• Si pagan con MODO, Apple Pay o Google Pay → las chances se multiplican x5

Cuanto más consuman los clientes con sus Tarjetas Visa de Débito y Crédito Visa Macro, más oportunidades tendrán de ganar.

Toda la información, bases y condiciones se encuentran en: https://pensaenmacro.com.ar/promovisa/

“Esta promoción es una forma más de agradecer y premiar la confianza que día a día nos brindan nuestros clientes. Junto a Visa queremos que 38 personas y sus acompañantes vivan la experiencia única de alentar a la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM afirmó, Juan Parma, CEO de Banco Macro.

Pensá en Grande, Pensá en Macro.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Banco Macro
Contenido Patrocinado

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro