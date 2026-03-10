Pullaro se presentó en Expoagro y valoró la "eficiencia impositiva" de Santa Fe
En la apertura de la megamuestra del campo, el gobernador destacó que la provincia “representa el trabajo, a quienes se levantan temprano y terminan tarde, a quienes reinvierten cada peso en ciencia, tecnología y producción”.
Pullaro participó de la apertura de Expoagro en el autódromo de San Nicolás.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este martes de la apertura de Expoagro, la principal exposición agroindustrial del país que se desarrolla del 10 al 13 de marzo en el autódromo de San Nicolás, en Buenos Aires. En ese marco, defendió el modelo productivo de la provincia y aseguró que es posible combinar eficiencia en la administración del Estado con una reducción sostenida de la presión impositiva.
“Se puede administrar de manera eficiente el Estado y bajar impuestos como nunca se habían bajado en la provincia en los últimos 20 años”, afirmó el mandatario durante su intervención en el acto inaugural.
El stand institucional de Provincia de Santa Fe reunió a empresas y programas de financiamiento en Expoagro.
Pullaro estuvo acompañado en el palco oficial por los ministros Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo) y Pablo Olivares (Economía), junto a la diputada nacional Gisela Scaglia, la diputada provincial Clara García, el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, además de autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector agropecuario.
Durante su discurso, el gobernador subrayó que Expoagro permite exhibir el potencial productivo santafesino y diferenciar el perfil económico de la provincia. “Santa Fe no representa la especulación financiera. Representa el trabajo, a quienes se levantan temprano y terminan tarde, a quienes reinvierten cada peso en ciencia, tecnología y producción”, señaló.
Funcionarios de Provincia de Santa Fe acompañaron a Pullaro en el acto inaugural de la muestra agroindustrial.
En esa línea, sostuvo que el modelo santafesino se apoya en la producción como eje del desarrollo económico. “Somos todo lo que necesita la República Argentina para salir adelante. Nuestro modelo apuesta a la producción y al empleo”, afirmó.
Menos impuestos y más inversión productiva
Pullaro explicó que la política económica provincial combina incentivos fiscales con herramientas de financiamiento para sostener la actividad industrial y agropecuaria.
“Pese a la caída de la recaudación y de la coparticipación demostramos que se pueden hacer inversiones productivas en toda la provincia y, al mismo tiempo, bajar impuestos”, indicó.
El gobernador santafesino defendió el modelo productivo provincial durante la inauguración.
Entre las medidas adoptadas, mencionó la posibilidad de que las empresas deduzcan del impuesto sobre los Ingresos Brutos los salarios correspondientes a nuevos trabajadores incorporados, que permitió generar en un solo mes 649 puestos de trabajo. También destacó que los consumos de energía eléctrica pueden descontarse del mismo tributo y que la maquinaria agrícola quedó exenta del pago de patentes.
Según explicó, el objetivo de estas medidas es reducir los costos de producción y estimular la generación de empleo privado. “Gobernar la Argentina es generar empleo, y eso se logra asociando al Estado con el sector privado y con el sistema financiero”, sostuvo.
Producción y federalismo
Durante la jornada también habló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien destacó la importancia de Expoagro como espacio de vinculación entre empresas, productores y gobiernos.
“El valor de esta feria es la posibilidad de generar vínculos. Santa Fe es el campo, la industria, el comercio, los emprendedores y el cooperativismo. Somos granos, biocombustibles, economías regionales y tecnología”, afirmó.
Más de 170 firmas santafesinas participaron de Expoagro con propuestas tecnológicas y productivas.
El ministro también reclamó una agenda productiva de alcance nacional. “Necesitamos una mirada federal y un acuerdo productivo que permita liberar las fuerzas de la economía”, planteó.
En ese sentido, pidió al Gobierno nacional avanzar en la reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Según estimó, el sector aporta alrededor de 4.000 millones de dólares anuales por este concepto.
“Si el Gobierno nacional decide reducirlas o eliminarlas, no sería un costo fiscal sino una inversión para liberar recursos productivos que volverían a la economía”, sostuvo.
Santa Fe, protagonista en Expoagro
El Gobierno de Santa Fe participa de Expoagro 2026 con una agenda centrada en la promoción del entramado agroindustrial de la provincia. A través del Ministerio de Desarrollo Productivo, el stand institucional funciona como un espacio de promoción de inversiones, generación de negocios y articulación entre el sector público y el privado.
En total, 170 empresas santafesinas forman parte de la megamuestra con stands, presentaciones, programas de financiamiento y rondas comerciales.
La presencia provincial busca mostrar el potencial tecnológico e innovador de Santa Fe y su aporte a la cadena de valor agroindustrial, uno de los principales motores de la economía argentina.