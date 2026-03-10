En la previa al acto inaugural

Con figuras del agro y la política, Expoagro celebró sus 20 años de historia

A pocas horas del inicio de Expoagro 2026 en San Nicolás, autoridades, empresarios y referentes del sector agroindustrial participaron de la tradicional Cena de Autoridades, en una noche marcada por el festejo de los 20 años de la megamuestra.