Con figuras del agro y la política, Expoagro celebró sus 20 años de historia

A pocas horas del inicio de Expoagro 2026 en San Nicolás, autoridades, empresarios y referentes del sector agroindustrial participaron de la tradicional Cena de Autoridades, en una noche marcada por el festejo de los 20 años de la megamuestra.
A horas del inicio oficial de Expoagro 2026 edición YPF Agro, que se realizará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, se llevó a cabo la tradicional Cena de Autoridades, un encuentro que reunió a referentes del sector agroindustrial, funcionarios y empresarios para celebrar los 20 años de la muestra más importante del agro argentino.
El evento se desarrolló en el Hotel Colonial y contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales, expositores, empresarios, representantes de la organización Exponenciar, directivos de los diarios Clarín y La Nación y referentes de toda la cadena productiva.
Entre las figuras destacadas estuvieron el ex presidente Mauricio Macri, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, el vicegobernador de Salta Antonio Marocco, el intendente de San Nicolás Santiago Passaglia y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Sergio Iraeta, entre otros funcionarios y dirigentes del sector.
“20 años no son sólo una cifra”
El encargado de abrir la noche fue el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman, quien definió la velada como “una noche distinta y especial”, en el marco del aniversario de Expoagro.
En su discurso destacó el trabajo del equipo organizador que, según remarcó, hace posible cada edición de la exposición con “profesionalismo, compromiso y pasión”.
Schvartzman recordó además la magnitud que tendrá la edición 2026, que reunirá más de 700 expositores, 12 entidades financieras y más de 30 empresas Agtech, además de múltiples actividades que se desarrollarán en siete auditorios en simultáneo.
“Esta es una noche para celebrar, porque 20 años no son solo una cifra: son historia, trabajo, innovación y comunidad”, expresó.
Debate sobre el presente y el futuro del agro
La cena también tuvo momentos distendidos y de reflexión sobre el futuro del sector. El conductor y humorista Darío Barassi sorprendió a los asistentes al aparecer entre el público y conducir parte de la velada.
Durante ese segmento se realizó una charla con referentes de distintas instituciones del agro.
El presidente de CREA, Fernando de Nevares, destacó que la producción argentina se caracteriza por adoptar y desarrollar nuevas tecnologías. Además, recordó que este año se cumplen 69 años del primer grupo CREA, símbolo del trabajo colaborativo del sector.
En la misma línea se expresó Marcelo Torres, presidente de Aapresid, quien señaló que el agro argentino es reconocido a nivel mundial por su capacidad de generar redes de cooperación.
Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA), Luis “Freddy” Simone, subrayó la importancia de contar con líneas de crédito adecuadas para permitir la incorporación de tecnología y sostener la competitividad productiva.
El cierre de ese intercambio estuvo a cargo del presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Hernán Zubeldía, quien cuestionó la idea de una división entre el campo y la ciudad.
“Se trata más de una narrativa que de una realidad. Estamos muy integrados y, tanto industriales como productores, hablamos el mismo idioma”, afirmó.
Reconocimientos a referentes del sector
Como parte de la celebración por las dos décadas de Expoagro, el directorio de Exponenciar, integrado por Alberto Marina, Eugenio Schlossberg, Alejandro Saguier y Lucas Puente Solari, entregó reconocimientos especiales a figuras que acompañaron el crecimiento de la muestra.
El primero fue para Rosana Negrini, titular de la empresa de maquinaria agrícola Agrometal, quien destacó la trayectoria compartida con la exposición.
“Pasaron 20 años y seguimos estando juntos con Expoagro. Fueron 20 años de trabajo conjunto, y esperamos que sean 20 más”, expresó.
El segundo reconocimiento fue para Hernán Ferrari, especialista en maquinaria agrícola y referente del sector, quien recordó su trayectoria ligada al desarrollo de la exposición.
“Estos 20 años de Expoagro coinciden con mis 20 años de carrera en el INTA y los caminamos juntos. Yo no hubiera estado aquí hoy si no fuera por la muestra”, señaló.
Un evento que reúne a todo el sector
La cena también contó con la presencia de dirigentes de la Mesa de Enlace, autoridades del INTA y del Senasa, ministros de producción de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, además de representantes de entidades financieras.
Entre ellos estuvieron los presidentes del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y del Banco Nación, Darío Wasserman, junto a sus respectivos directorios.
De esta manera, Expoagro dio el puntapié inicial a una nueva edición que, además de celebrar sus 20 años de historia, volverá a reunir en San Nicolás a los principales actores de la agroindustria argentina.