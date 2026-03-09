En 2025 las exportaciones fueron récord

Alertan que una normativa europea pondría en riesgo las exportaciones de biodiesel de Argentina

Un borrador de reglamento de la Comisión Europea podría cerrar el principal mercado de exportación para el biodiesel argentino. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la iniciativa incluye a la soja entre los cultivos con “alto riesgo” de cambio indirecto del uso del suelo, lo que limitaría hacia 2030 la importación de biocombustibles elaborados con esta materia prima.