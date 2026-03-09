Alertan que una normativa europea pondría en riesgo las exportaciones de biodiesel de Argentina
Un borrador de reglamento de la Comisión Europea podría cerrar el principal mercado de exportación para el biodiesel argentino. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, la iniciativa incluye a la soja entre los cultivos con “alto riesgo” de cambio indirecto del uso del suelo, lo que limitaría hacia 2030 la importación de biocombustibles elaborados con esta materia prima.
El organismo europeo abrió en enero una consulta pública sobre la revisión metodológica de los criterios que determinan qué materias primas utilizadas para biocombustibles presentan alto riesgo de “cambio indirecto del uso del suelo” (iLUC, por sus siglas en inglés).
En ese marco, el borrador del reglamento incorpora a la soja dentro de las materias primas consideradas de alto riesgo ambiental. De aprobarse esta clasificación, a partir de 2030 no podrían importarse a la Unión Europea biocombustibles elaborados con soja, lo que impactaría directamente sobre la industria argentina.
Para los especialistas de la Bolsa rosarina, la medida implicaría la exclusión comercial del aceite de soja y del biodiesel argentino en el bloque europeo, actualmente el principal destino de estas exportaciones.
Cuestionamientos a los criterios utilizados
El informe advierte que la metodología utilizada por la Unión Europea genera cuestionamientos desde el punto de vista científico. Uno de los criterios considerados es el crecimiento de la superficie global sembrada con soja, lo que podría asociarse a procesos de deforestación o expansión agrícola.
Sin embargo, desde el sector señalan que la superficie sembrada en Argentina no ha aumentado en los últimos años, por lo que el país quedaría penalizado pese a no registrar ese proceso.
Además, el estudio remarca que el sistema productivo argentino incorpora prácticas ampliamente valoradas en términos de sustentabilidad, como la siembra directa, aplicada en alrededor del 94% de la superficie sojera, y la rotación de cultivos, que contribuye a preservar la calidad de los suelos.
Un contexto ya complejo para la industria
La posible medida europea se suma a un escenario desafiante para el sector del biodiesel argentino. En el mercado interno, la actualización normativa redujo la tasa obligatoria de mezcla de biodiesel en el gasoil, que pasó del 12,5% al 7,5%, lo que implicó una menor demanda local.
Durante 2025, mientras las ventas de diésel y gasoil crecieron un 2,5%, la comercialización de biodiesel registró una caída del 10%, según el informe.
En paralelo, el acceso a los mercados externos también se redujo en los últimos años debido al cierre del mercado estadounidense y a las restricciones progresivas aplicadas por Europa.
Exportaciones en mínimos históricos
La industria argentina de biodiesel tiene un fuerte perfil exportador. Entre 2008 y 2022, alrededor del 65% de la producción se destinaba al mercado externo.
Sin embargo, esa proporción comenzó a disminuir ante la caída de la demanda internacional. Las exportaciones representaron 33% de la producción en 2023 y 2024, mientras que en 2025 descendieron al 28%, el nivel más bajo desde la creación de la industria.
La dependencia del mercado europeo es especialmente marcada. Entre 2018 y 2025, el 97% del biodiesel exportado por Argentina tuvo como destino la Unión Europea, y en 2025 ese porcentaje llegó al 100%.
Impacto en Santa Fe y el complejo exportador
El eventual cierre del mercado europeo también tendría consecuencias directas sobre Santa Fe, donde se concentra gran parte de la industria.
La región del Up River del Paraná, principal polo agroindustrial del país, alberga la mayor infraestructura de producción y exportación de biodiesel. En 2025, la provincia explicó el 58% de la producción nacional.
El informe también señala que las exportaciones de aceite de soja hacia la Unión Europea son actualmente marginales: apenas 42.160 toneladas en 2025, menos del 1% del total exportado por Argentina.
Ante este escenario, tanto organismos públicos como entidades privadas presentaron objeciones técnicas durante la consulta pública abierta por la Comisión Europea.
Las gestiones diplomáticas y sectoriales continúan con el objetivo de que el bloque europeo revise los criterios de evaluación del iLUC y adopte parámetros con bases científicas más precisas que reflejen la realidad productiva de los países proveedores.
De concretarse la medida en los términos planteados, el impacto podría ser significativo para una industria clave del complejo agroindustrial argentino y para una de las principales cadenas de valor vinculadas a la producción de soja.