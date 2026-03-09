Informe BCR

Más crédito con mercadería como garantía: fuerte crecimiento de los warrants en 2025

La emisión de warrants registró en 2025 un fuerte crecimiento interanual del 86% y alcanzó su mayor nivel desde 2016, con un volumen total de 2.257 millones de dólares. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el avance estuvo impulsado principalmente por recientes reformas regulatorias que facilitaron la utilización de este instrumento de financiamiento.