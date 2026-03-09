Más crédito con mercadería como garantía: fuerte crecimiento de los warrants en 2025

El warrant es un título de crédito que permite a una empresa o productor obtener financiamiento utilizando mercadería como garantía.
La emisión de warrants registró en 2025 un fuerte crecimiento interanual del 86% y alcanzó su mayor nivel desde 2016, con un volumen total de 2.257 millones de dólares. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el avance estuvo impulsado principalmente por recientes reformas regulatorias que facilitaron la utilización de este instrumento de financiamiento.
Según explica la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el mecanismo consiste en depositar bienes en un almacén autorizado, que emite dos documentos: un certificado de depósito, que acredita la propiedad de la mercadería, y el warrant, que puede utilizarse como garantía para acceder a un préstamo.
Mientras se mantiene el financiamiento, la mercadería permanece almacenada, asegurada y registrada. En caso de incumplimiento del crédito, el acreedor puede solicitar su remate público, teniendo prioridad en el cobro sobre otros acreedores.
Este sistema, históricamente ligado al sector agroindustrial, permite a productores y empresas obtener liquidez sin perder la propiedad de sus bienes.
La operatoria de warrants se encuentra regulada por la Ley Nº 9.643, que fue modificada en los últimos años mediante el DNU 70/2023 y el Decreto 640/2024 con el objetivo de ampliar el acceso al crédito privado.
Entre los principales cambios se destacan: La libre emisión de warrants, permitiendo su generación por intermediarios o empresas autorizadas. La posibilidad de utilizarlos para cualquier tipo de producto, más allá del agro.
La incorporación del formato electrónico para los títulos y certificados de depósito. La autorización del uso de firma electrónica para su emisión y endoso.
Estas medidas contribuyeron a dinamizar el mercado y facilitar la operatoria para empresas de distintos sectores.
De acuerdo con el informe de la Bolsa rosarina, el volumen total de warrants emitidos en 2025 alcanzó 2.257 millones de dólares, considerando emisiones en pesos y dólares convertidas al tipo de cambio financiero del Mercado Electrónico de Pagos (MEP).
Al analizar por moneda, se observa que los warrants en dólares crecieron 87% interanual, alcanzando 2.113 millones de dólares, el mayor volumen de la última década.
Los emitidos en pesos aumentaron 54%, totalizando 143 millones de dólares, aunque aún por debajo de los máximos registrados en 2017.
Al desagregar los datos por provincia, la mayor participación correspondió a Provincia de Buenos Aires, que concentró 46,8% del total de warrants emitidos en 2025.
Durante el año pasado, esa jurisdicción registró emisiones por 1.043 millones de dólares, más del doble que en 2024 y el mayor nivel histórico para el distrito.
En segundo lugar se ubicó Santa Fe, con el 15,5% del total, equivalente a 351 millones de dólares, cifra que triplicó los registros del año anterior y marcó el nivel más alto desde 2016.
Completan el ranking las provincias de Salta (9%), Tucumán (7,2%) y Tierra del Fuego (7,1%).
Durante 2025 se emitieron warrants sobre 57 productos diferentes, aunque cinco de ellos concentraron más del 75% del total.
El principal producto fue el poroto de soja, que explicó 41% de los warrants emitidos. Este cultivo registró un crecimiento interanual extraordinario del 979%, alcanzando 924 millones de dólares.
En segundo lugar se ubicó el tabaco, con el 13% del total y emisiones por 297 millones de dólares, impulsadas principalmente por las provincias de Salta y Jujuy.
El podio lo completó el trigo, con 201 millones de dólares, equivalentes al 10% del total, aunque con una caída interanual del 31%.
Un dato relevante es que, gracias a los cambios regulatorios, comenzaron a aparecer warrants vinculados a productos no agroindustriales.
Entre ellos se destacan los títulos emitidos sobre resina de polietileno en Tierra del Fuego, que lograron posicionarse entre los productos con mayor participación en los últimos años.
En este contexto, el warrant se consolida como una herramienta de financiamiento clave para empresas y productores, permitiendo obtener crédito a partir de activos físicos. El fuerte crecimiento registrado en 2025 refleja un mayor dinamismo en el acceso al financiamiento y su potencial para impulsar la inversión y la actividad económica.