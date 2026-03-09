"Las chicharritas" tienen muy baja infectividad

La mayor parte del maíz ya está a salvo del Spiroplasma

En el Litoral, con el 86% de las trampas ubicadas en lotes con maíz, el 71% tuvo capturas del vector. La categoría más alta (más de 100 adultos por trampa) se mantuvo estable, concentrada en Entre Ríos y en lotes de maíz tardío, aunque el 40% de las localidades monitoreadas presentó niveles bajos de captura (de 1 a 20 adultos por trampa). El 62% de los cultivos ya se encuentra en fase reproductiva y el 24% en estadío vegetativo tardío.