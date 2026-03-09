La mayor parte del maíz ya está a salvo del Spiroplasma
En el Litoral, con el 86% de las trampas ubicadas en lotes con maíz, el 71% tuvo capturas del vector. La categoría más alta (más de 100 adultos por trampa) se mantuvo estable, concentrada en Entre Ríos y en lotes de maíz tardío, aunque el 40% de las localidades monitoreadas presentó niveles bajos de captura (de 1 a 20 adultos por trampa). El 62% de los cultivos ya se encuentra en fase reproductiva y el 24% en estadío vegetativo tardío.
Piden seguir monitoreando es clave para futuras campañas.
El 37º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, con datos de capturas relevados entre el 17 de febrero y el 1 de marzo de 2026, muestra que se ingresa al tercer mes del año con un esperable aumento de poblaciones de chicharrita, aunque con la mayoría de los maíces fuera del período de susceptibilidad a Spiroplasma (CSS).
Además, las localidades donde se tomaron muestras para detectar CSS (en el NEA, el Litoral y el Centro Norte) dieron, con una sola excepción, una infectividad muy baja.
No obstante esta tranquilidad, los expertos de la Red enfatizan que hay que seguir monitoreando a fin de construir conocimiento sobre la abundancia y la infectividad en cada una de las regiones, con la mira en las próximas campañas.
En el NOA
En el NOA, las poblaciones de Dalbulus maidis siguieron incrementándose. La totalidad de las trampas fue colocada sobre lotes con maíz, de los que el 71% se encuentra atravesando estadios fenológicos avanzados.
El 43% de las trampas registró más de 50 adultos, contra el 28% del relevamiento anterior. Las mayores capturas se dieron en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) y Los Altos (Catamarca). En el 15% de las localidades no se detectaron chicharritas.
En la otra zona endémica, el NEA, también el 100% de las trampas se ubicó sobre cultivos de maíz, de los que el 69% estaba atravesando estadios fenológicos avanzados.
Al igual que en el NOA, las poblaciones de la plaga crecieron: la mitad de las trampas registró más de 50 adultos. Roversi y Los Juríes (Santiago del Estero) tuvieron los mayores registros.
La categoría más alta (más de 100 adultos por trampa) se mantuvo estable, concentrada en Entre Ríos y en lotes de maíz tardío, aunque el 40% de las localidades monitoreadas presentó niveles bajos de captura (de 1 a 20 adultos por trampa).
En la región Centro-Norte, donde el 94% de las trampas se ubicó sobre maíz, el vector continuó incrementándose, hasta llegar al 90% de las localidades, con picos en las localidades de Sebastián Elcano (Córdoba) y San Jerónimo Norte (Santa Fe). De todos modos, la categoría predominante fue de 5 a 20 adultos por trampa.
Acerca de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis
La Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis surgió en 2024, en respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por esta plaga, que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina.
Coordinada por la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), participan en ella instituciones claves del sector agropecuario argentino: la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos (AAPPCE), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC).
Los objetivos de la Red Nacional de Monitoreo Dalbulus maidis son informar sobre la captura de adultos de esta especie con trampas cromáticas adhesivas en regiones donde se cultiva de maíz, y sobre el porcentaje de la infección estacional de estos adultos con Corn Stunt Spiroplasma (CSS), tarea a cargo del Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA-CICBA (Conicet).