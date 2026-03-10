En San Nicolás

Con juras, charlas y remates, la raza Braford despliega su potencial en Expoagro

En el marco de la 20ª edición de Expoagro, la raza Braford será protagonista con la muestra “Braford Avanza”, donde exhibirá su potencial genético, actividades técnicas, juras y un remate especial de reproductores.