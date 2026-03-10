Con juras, charlas y remates, la raza Braford despliega su potencial en Expoagro
En el marco de la 20ª edición de Expoagro, la raza Braford será protagonista con la muestra “Braford Avanza”, donde exhibirá su potencial genético, actividades técnicas, juras y un remate especial de reproductores.
La raza Braford tendrá un rol destacado en Expoagro 2026 edición YPF Agro, donde presentará la muestra “Braford Avanza”, un espacio pensado para mostrar el potencial productivo, la genética y las herramientas tecnológicas que hoy impulsan la ganadería moderna.
El evento se desarrollará del 10 al 12 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, en el marco de la 20ª edición de la exposición agroindustrial más importante del país. Allí se reunirán algunas de las mejores cabañas del país, junto con productores y especialistas del sector.
Desde la Asociación Braford Argentina destacan que criar esta raza representa una apuesta estratégica para el productor ganadero, ya que combina eficiencia productiva, adaptabilidad a diferentes ambientes y calidad carnicera, características que se traducen en mejores resultados económicos.
Debate sobre la ganadería moderna
Uno de los momentos centrales de la agenda será el panel “Ganadería moderna: productividad, eficiencia y rentabilidad”, que se realizará el jueves 12 de marzo a las 13 en el Auditorio Ganadero del IPCVA.
La charla contará con la moderación del periodista agropecuario Silvio Baiocco y reunirá a referentes del sector que compartirán experiencias concretas sobre sistemas productivos basados en genética Braford.
El objetivo del encuentro será analizar cómo las características fenotípicas y genéticas de la raza permiten mejorar la eficiencia productiva y los márgenes económicos en los planteos ganaderos.
Genética en pista y actividades técnicas
Las actividades de la raza comenzarán previamente con el ingreso y admisión de animales, previsto entre el lunes 9 y el martes 10 de marzo.
Durante la jornada del martes también se desarrollará la charla técnica “Prevención y Selección en Ganadería de Carne”, organizada por el laboratorio CDV junto con la Asociación Braford Argentina.
El miércoles 11 será uno de los días más importantes para los criadores, con la Jura de Corrales a las 9 de la mañana y la Jura de Bozales a las 14, que estarán a cargo del Dr. Diego Grané, encargado de evaluar la calidad genética de los ejemplares presentados por las distintas cabañas.
Como cierre de esa jornada, a las 18 horas se realizará el evento “Braford a las Brasas”, un encuentro de camaradería que incluirá una degustación de carnes de la raza.
La actividad contará con la participación de la Red de Mujeres Rurales y de la referente gastronómica Anita Costillares, con el objetivo de mostrar al público la calidad del producto final que llega al consumidor.
El remate que cierra el evento
El cierre comercial de la agenda Braford será el jueves 12 de marzo a las 15, con el Remate Especial de Reproductores, que estará a cargo de la consignataria Colombo y Magliano S.A.
La subasta ofrecerá a los productores la posibilidad de incorporar genética Braford a sus rodeos, consolidando así una de las principales apuestas del sector ganadero en materia de productividad y calidad.
De esta manera, la raza volverá a tener un papel protagónico en Expoagro, mostrando su evolución y su aporte a una ganadería cada vez más eficiente, tecnológica y competitiva.