Las lluvias mejoran la soja y el maíz mientras avanza la cosecha de girasol

Las recientes precipitaciones mejoraron la condición hídrica de los cultivos de soja y maíz en varias regiones productivas del país, mientras continúa avanzando la cosecha de girasol con rendimientos dispares según la zona.

Mejora la condición de la soja tras las lluvias y el maíz comienza a cosecharse
Las precipitaciones registradas en los últimos días generaron una mejora en la condición hídrica de los cultivos de soja en diversas regiones productivas del país, particularmente en el NOA, el centro de Santa Fe, el sur de Córdoba y el oeste de Buenos Aires.

Sin embargo, aún persisten zonas con necesidad de nuevas lluvias, especialmente en Chaco, el norte de Santa Fe y sectores del centro y sur bonaerense.

A pesar de esta situación dispar, el panorama general del cultivo muestra signos de recuperación. Actualmente, el 74 % del área sembrada presenta una condición entre Normal y Excelente, impulsada por las lluvias recientes que permitieron mejorar el estado de los lotes.

En cuanto al desarrollo del cultivo, el 27 % de la soja de primera ya inició el período de llenado de grano, etapa clave para la definición del rendimiento, mientras los productores esperan nuevas precipitaciones que permitan sostener el potencial productivo.

El clima da respiro al agro: mejoran soja y maíz y avanza la trilla de girasol

Por otro lado, la soja de segunda atraviesa un escenario más ajustado, ya que el 40 % del área se encuentra en pleno período de definición de rendimiento con limitaciones hídricas, especialmente en las regiones núcleo.

A pesar de estas dificultades, las proyecciones productivas se mantienen estables y se estima una producción total de 48,5 millones de toneladas.

Avanza la cosecha de maíz

En el caso del maíz, la cosecha comenzó a tomar ritmo en distintas regiones del país. Tras un avance intersemanal de 3,6 puntos porcentuales, las labores ya cubren el 7,2 % del área nacional.

Las tareas se concentran principalmente en el Núcleo Norte y el Centro-Este de Entre Ríos, donde se registran rendimientos promedio de 95,7 quintales por hectárea y 65,2 quintales por hectárea, respectivamente.

El clima da respiro al agro: mejoran soja y maíz y avanza la trilla de girasol

Además, se registraron avances iniciales en el Núcleo Sur, el Centro-Norte de Córdoba y el Centro-Norte de Santa Fe, donde los productores comenzaron a levantar los primeros lotes.

En paralelo, el maíz tardío muestra una mejora en su condición hídrica, ya que el 73,9 % del área presenta niveles entre Adecuados y Óptimos, lo que representa un incremento de 4,7 puntos porcentuales tras las lluvias recientes.

La condición del cultivo también se mantiene favorable, con el 87,4 % de los lotes entre Normal y Excelente, lo que permite sostener la proyección de 57 millones de toneladas para la campaña.

El girasol avanza con rendimientos variables

Por su parte, la cosecha de girasol continúa avanzando, aunque con resultados dispares según la región.

Durante la última semana se registró un progreso de 2,8 puntos porcentuales, lo que permitió cubrir el 33,8 % del área apta a nivel nacional.

El clima da respiro al agro: mejoran soja y maíz y avanza la trilla de girasol

Las labores comenzaron en el Núcleo Sur y en la región de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, donde se obtienen rendimientos promedio de entre 25 y 30 quintales por hectárea.

También se registraron los primeros lotes cosechados en el sur de Córdoba, San Luis y el sur de La Pampa y Buenos Aires, con rindes más variables que oscilan entre 15 y 25 quintales por hectárea.

Actualmente, el rendimiento promedio nacional se ubica en 23 quintales por hectárea, lo que permitió recolectar 2,08 millones de toneladas hasta el momento.

Dado que aún resta cosechar cerca de dos tercios del área sembrada, se mantiene la proyección de producción total en 6,2 millones de toneladas para la campaña.

