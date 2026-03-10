Señales de recuperación tras el pulso seco

La variabilidad climática impacta en la soja de Entre Ríos y ajusta las proyecciones de rendimiento

La soja en Entre Ríos atraviesa su etapa clave de definición de rendimiento tras haber soportado tres semanas de déficit hídrico. Aunque las lluvias recientes mejoraron la condición del cultivo, se proyecta una caída interanual en los rindes.