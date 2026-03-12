La ganadería santafesina gana protagonismo

San Justo se consolida como polo ganadero con el reconocimiento de la Asociación Braford Argentina

Presente en Expoagro2026, la presidente de la Sociedad Rural de San Justo, María Herminia Rabasedas, habló del vínculo que consolida a Exporural como un punto clave del calendario ganadero nacional.