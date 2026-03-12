San Justo se consolida como polo ganadero con el reconocimiento de la Asociación Braford Argentina

La tradicional exposición de la Sociedad Rural de San Justo sumará este año un reconocimiento de peso dentro del calendario ganadero nacional.
Presente en Expoagro2026, la presidente de la Sociedad Rural de San Justo, María Herminia Rabasedas, habló del vínculo que consolida a Exporural como un punto clave del calendario ganadero nacional.
La Asociación Braford Argentina confirmó a finales del 2025 oficialmente que la muestra fue incorporada a la categoría de “Promocionada”, una distinción reservada para eventos considerados estratégicos para el crecimiento y la difusión de la raza.
La decisión posiciona a la exposición santafesina en un lugar destacado dentro del circuito ganadero, ya que se trata de la primera exposición rural fuera del calendario propio de la entidad en alcanzar esta categoría, compartiendo nivel con eventos como Expo Braford Avanza —realizada en el marco de Expoagro— y la Nacional Braford Primavera.
Para la institución organizadora, el reconocimiento representa un respaldo al trabajo que viene desarrollando el sector ganadero del norte santafesino y al crecimiento sostenido que la muestra ha experimentado en los últimos años.
Durante su participación en Expoagro, la presidenta de la entidad, María Herminia Rabasedas, destacó la importancia de este paso institucional y el impacto que tendrá para la próxima edición de la exposición.
“Estamos muy contentos de estar acá, visitando la muestra, acompañando a expositores y también aprendiendo para prepararnos para lo que se viene en nuestra exposición de agosto”, señaló.
La dirigente subrayó que el reconocimiento de la Asociación Braford es resultado de un proceso de crecimiento que se viene consolidando en los últimos años, tanto en la participación de cabañas como en la calidad genética presentada en pista.
“Braford en Santa Fe es en San Justo, y la ganadería en nuestra región viene creciendo con fuerza. No solamente esta raza, sino todas las producciones ganaderas”, afirmó.
De cara a la próxima edición de la exposición, la entidad también avanza en una serie de obras que buscan ampliar y modernizar la infraestructura del predio ferial.
Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción de una nueva pista de jura cubierta, que permitirá concentrar las actividades ganaderas en un espacio con mejores condiciones para expositores y público.
La obra se realiza a partir de una articulación entre el sector público y privado, con el acompañamiento de empresas, el gobierno local y la provincia.
“Estamos refuncionalizando nuestra pista y ampliando el predio porque el año pasado ya estábamos al límite de capacidad. Vamos a tener tribunas, un nuevo sector de bozales y un espacio preparado para jurar todas las razas en un mismo lugar”, explicó Rabasedas.
La próxima edición de la Expo Rural de San Justo se realizará del 15 al 18 de agosto, con una agenda que incluirá actividades productivas, comerciales, educativas y artísticas.
Durante los primeros días se desarrollarán las juras de las distintas razas ganaderas, mientras que el martes se llevará adelante el tradicional remate de reproductores, uno de los momentos más esperados por productores y cabañeros.
El nuevo estatus de “Promocionada” otorgado por la Asociación Braford Argentina permitirá además atraer genética de alto nivel y aumentar la participación de cabañas, consolidando a San Justo como un punto de referencia para la ganadería del norte santafesino.
Para la dirigencia ruralista local, el reconocimiento representa mucho más que una distinción institucional.
“Este logro reafirma el trabajo que venimos realizando junto a productores, cabañeros y toda la comunidad. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la exposición y posicionar a San Justo dentro del circuito ganadero de mayor nivel del país”, concluyó Rabasedas.