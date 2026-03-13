La falta de agua del verano le descontó más de 1 Mt de soja a la región núcleo

La segunda estimación de soja para la región núcleo confirma un importante recorte en la región, 1,1 millón de toneladas menos con respecto a febrero. De 17,2 Mt de soja que se estimaban hace un mes, la nueva estimación es de 16,1 Mt.
Hoy se estiman 16,1 Mt de producción respecto de los 17,2 Mt que se estimaban un mes atrás. A la soja de primera se le acabó el tiempo; la mitad de los lotes ya está entrando en madurez. La de segunda todavía puede rescatar algunos quintales extras si acompañan las lluvias de marzo.
El cultivo se sembró con buenas reservas en los suelos y las lluvias acompañaron el desarrollo del cultivo hasta la última semana del 2025. A partir de allí, la sequía, la ola de calor en enero y los eventos de tiempo extremo de febrero doblegaron al cultivo.
Los mayores recortes se concentran en el centro-sur de Santa Fe y el noreste bonaerense, donde los cultivos sintieron con más fuerza el impacto del estrés hídrico y térmico del verano.
Otro de los grandes problemas, que aún se arrastra en la soja de segunda de la región tiene que ver con la recuperación pluvial de febrero. Esta recuperación sucedió en la segunda quincena de febrero y dejó amplias zonas con menos del 40% de la media mensual (110 mm) en la franja este. Mientras tanto, las lluvias de la primera parte de marzo siguen preponderando en el oeste.
También hay un importante impacto por el área perdida. En enero se estimaban 64.000 ha perdidas de soja de 2da por la sequía, pero en febrero se sumaron 100.000 ha de soja “barridas” por la brutal tormenta de granizo y viento de hace tres semanas atrás en el corredor que va desde Armstrong, Tortugas y General Roca hasta Inriville.
El resumen, el ciclo sojero 2025/26 quedaría 2,3 Mt por debajo del volumen obtenido el año pasado y también por debajo del promedio de los últimos 15 años (17,4 Mt).
El escenario trazado al principio de campaña era el de un promedio de 40 quintales por hectárea en la región y, por lo tanto, cosechar 18 Mt. Lo que se estima en marzo es un rinde medio de 36,5 qq/ha, que, a partir de un área sembrada de 4,58 M ha y una superficie perdida cercana a 164.000 ha, arrojaría una producción de 16,1 Mt.
La soja de primera de la región núcleo transita las últimas etapas de su ciclo, con el 55% del área en la fase de llenado de granos y el 45% en el inicio de la madurez.
En unos 10 a 15 días comenzaría la cosecha de los primeros lotes, por lo que la ocurrencia de nuevas lluvias no tendría impacto significativo sobre el rinde. Se estima que el cultivo alcanzaría un rinde promedio de 41 qq/ha en la región.
En Carlos Pellegrini se estiman rindes cercanos a los 50 qq/ha; en Bombal, alrededor de 45 qq/ha. En Colón, promedios de 40 qq/ha con máximos que podrían alcanzar los 55 qq/ha; y en Marcos Juárez, las estimaciones se ubican en torno a los 40 qq/ha.
Pero en las zonas que no lograron recomponer la humedad en febrero, el panorama es menos alentador; en Bigand, pese a que las últimas lluvias frenaron el deterioro, el 55% de los lotes se califica como regular y los rindes se ubicarían cerca de 35 qq/ha, con máximos de 40 qq/ha en los mejores ambientes.
En Aldao advierten que “no se alcanzó ni la sombra de los rindes del año pasado”, con estimaciones en torno a 30 qq/ha. Más allá de las estimaciones, el guarismo final se verá cuando las cosechadoras comiencen a hacer su trabajo.
La mayor parte de la soja de 2da se encuentra entre plena formación de chauchas y llenado de granos. La ocurrencia de nuevas lluvias aún podrían favorecer el llenado y mejorar los rindes finales en parte de la región. En Carlos Pellegrini, con lluvias en los próximos días, el cultivo todavía podría expresar gran parte de su potencial, con estimaciones cercanas a 35 qq/ha.
En Bombal, el rinde proyectado ronda los 38 qq/ha, y los técnicos señalan que un nuevo aporte de agua podría mejorar ese escenario. Sin embargo, en otras zonas, el daño provocado por la sequía ya resulta difícil de revertir. En Colón explican que el trigo previo extrajo una importante cantidad de agua y nutrientes, parámetros que no llegaron a recomponerse.
Por eso, cuando se interrumpieron las lluvias, el rinde cayó rápidamente. Allí estiman promedios de 30 qq/ha al sur de la ruta 8 y cerca de 20 qq/ha hacia el norte, en dirección a Pergamino.
En María Susana proyectan rindes al menos 20% por debajo de un año normal, mientras que en Aldao se estiman valores cercanos a 20 qq/ha. En Bigand y Marcos Juárez, las lluvias de febrero no lograron recomponer el cultivo y la proyección promedio se ubica en 25 qq/ha.