La falta de agua del verano le descontó más de 1 Mt de soja a la región núcleo

Hoy se estiman 16,1 Mt de producción respecto de los 17,2 Mt que se estimaban un mes atrás. A la soja de primera se le acabó el tiempo; la mitad de los lotes ya está entrando en madurez. La de segunda todavía puede rescatar algunos quintales extras si acompañan las lluvias de marzo.