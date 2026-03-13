La Bolsa de Comercio de Rosario presentó nuevas herramientas de financiamiento para la ganadería
Durante un encuentro con la prensa, autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario y de sus mercados asociados expusieron distintas herramientas financieras destinadas a productores y empresas del sector. El objetivo es facilitar el acceso al financiamiento, canalizar inversiones y fortalecer el desarrollo de la actividad ganadera.
En el marco de una nueva edición de la feria agroindustrial Expoagro, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) realizó una presentación ante la prensa especializada para dar a conocer diversas herramientas de inversión y financiamiento orientadas a potenciar la cadena ganadera, una actividad que actualmente atraviesa un contexto favorable en términos de precios y expectativas productivas.
La actividad tuvo lugar en el Auditorio de Prensa del predio ferial y formó parte de la agenda institucional que la entidad desarrolla durante la muestra, uno de los principales eventos del sector agroindustrial argentino.
Un rol clave del mercado de capitales
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, acompañado por el presidente de Rosgan, Raúl Milano; el presidente del Mercado Argentino de Valores (MAV), Alberto Curado; el vicepresidente de A3, Andrés Ponte; y el gerente general de Rosfid, Lucas Jakimowicz.
Durante su intervención, Bortolato remarcó la importancia de fortalecer el vínculo entre el mercado de capitales y el sector productivo.
“Desde la Bolsa trabajamos para desarrollar herramientas que acerquen financiamiento al productor y acompañen el crecimiento de la ganadería. Creemos que el mercado de capitales puede cumplir un papel clave para canalizar inversiones y fortalecer toda la cadena”, señaló.
Oportunidades para el crecimiento de la ganadería
La jornada comenzó con un análisis del panorama actual del financiamiento agropecuario y las oportunidades que se presentan para el desarrollo de la actividad ganadera.
En ese marco, Raúl Milano destacó el potencial que tienen los instrumentos impulsados por la Bolsa y sus mercados para acompañar el crecimiento del sector y contribuir a la recomposición del stock ganadero en el país.
Según se explicó durante la presentación, el objetivo es ampliar las alternativas disponibles para productores y empresas, facilitando el acceso a recursos que permitan sostener inversiones y mejorar la productividad.
Expoagro: la Bolsa de Rosario impulsa instrumentos financieros para fortalecer la cadena ganadera
Durante el encuentro se detallaron diferentes instrumentos financieros disponibles en el mercado de capitales que pueden ser utilizados por el sector ganadero.
Entre ellos se mencionaron los mercados de futuros, los warrants digitales y herramientas ampliamente utilizadas como el cheque de pago diferido, la factura de crédito electrónica y el pagaré bursátil, que permiten canalizar financiamiento destinado tanto a capital de trabajo como a proyectos productivos.
Al respecto, el presidente del MAV, Alberto Curado, destacó que estos instrumentos funcionan durante todo el año y representan una alternativa complementaria a las líneas de crédito específicas que suelen ofrecerse en eventos o campañas puntuales.
Nuevos instrumentos para la cadena ganadera
Durante la presentación también se dieron a conocer avances en el desarrollo de nuevas herramientas diseñadas específicamente para el sector ganadero.
Desde Rosfid se expusieron los avances en la creación de un fondo de inversión orientado a la ganadería, pensado para canalizar recursos hacia proyectos productivos y fortalecer el crecimiento de la actividad.
Asimismo, se destacó el trabajo conjunto de las instituciones que integran el ecosistema de la Bolsa para impulsar instrumentos como el forward ganadero, el índice de precios futuros, el pagaré producto y el desarrollo de fideicomisos ganaderos, herramientas que buscan ampliar las opciones de financiamiento para productores y empresas de toda la cadena.
Con estas iniciativas, la Bolsa de Comercio de Rosario busca consolidar al mercado de capitales como una vía estratégica para promover inversiones y acompañar el crecimiento de uno de los sectores clave de la agroindustria argentina.