En Expoagro

La Bolsa de Comercio de Rosario presentó nuevas herramientas de financiamiento para la ganadería

Durante un encuentro con la prensa, autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario y de sus mercados asociados expusieron distintas herramientas financieras destinadas a productores y empresas del sector. El objetivo es facilitar el acceso al financiamiento, canalizar inversiones y fortalecer el desarrollo de la actividad ganadera.