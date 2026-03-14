Récord histórico

Expoagro 2026: Santa Fe registró 4.500 solicitudes de financiamiento por $197.000 millones

Con un esquema innovador que por primera vez articuló a bancos públicos y privados, la Provincia ofreció más de 30 líneas de financiamiento con tasas subsidiadas y se posicionó como uno de los grandes impulsores financieros de Expoagro 2026, promoviendo nuevas inversiones en el sector agropecuario y agroindustrial.