Presentaron en Expoagro el Concurso Argentino de Pesca del Surubí

El intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, participó este viernes de la presentación oficial de la 39° edición del Concurso Argentino de Pesca del Surubí con Devolución, realizada en el marco de Expoagro 2026, uno de los encuentros productivos más importantes de Latinoamérica.
La actividad contó además con el acompañamiento del ministro de Producción de la Provincia de Santa Fe.
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Durante la presentación, desarrollada en el stand institucional de la Provincia de Santa Fe, el mandatario destacó el valor turístico y económico del evento e invitó tanto a pescadores deportivos como a empresas y emprendedores a visitar la ciudad y conocer su potencial productivo, turístico y natural, con el objetivo de seguir atrayendo inversiones y consolidar a Reconquista como un polo de desarrollo en el norte santafesino.
El tradicional concurso se realizará del 8 al 12 de octubre en el sitio Ramsar Jaaukanigás, convocando cada año a pescadores de distintos puntos del país y del exterior.
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El evento genera un importante movimiento turístico, deportivo y comercial que impacta positivamente en la economía local y regional.
La participación en Expoagro permitió además fortalecer vínculos con el sector productivo nacional y posicionar a Reconquista como destino estratégico para el turismo de naturaleza y la inversión, consolidando su identidad como puerta de entrada al norte santafesino.
Con este tipo de acciones, el Gobierno de Reconquista continúa acompañando y promoviendo eventos que impulsan el desarrollo económico regional, poniendo en valor el río Paraná, el Jaaukanigás y la cultura del trabajo de su gente.